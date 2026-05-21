Можно ли летом колоть ботокс: отвечает косметолог

Летом хочется быть красивой. Однако не все процедуры можно делать в период большой солнечной активности. Косметолог ответила, можно ли колоть ботокс, когда приходит жара.

В беседе с NEWS.ru врач-косметолог Алена Милен отметила, что ботокс летом делать все же можно, но с нюансами. После косметических процедур следует избегать прямых солнечных лучей.

По этой причине лучше делать уколы либо ранним утром, либо вечером. Солнцезащитный крем с высоким SPF станет не прихотью, а необходимостью.

Кому можно делать ботокс

Девушка, решившаяся на процедуру, должна достичь 18 лет. У желающей получить целебные инъекции не должно быть периода беременности и лактации.

Плохая идея приходить на процедуру простывшим или во время обострений хронических болезней. Тогда процедура чревата осложнениями. Грамотный врач откажется ее оказать.

Ботокс в борьбе с морщинами

Те, кто хочет омолодиться с помощью процедуры, должны иметь в виду, что делать ранние инъекции ботокса для предотвращения морщин бессмысленно, а в некоторых случаях даже опасно.

Процедура, по заверениям экспертов, может вызвать асимметрию лица. Ранний ботокс может в том числе привести к снижению чувствительности к препаратам. Лучше достигнуть того возраста, когда морщины уже проявятся и не действовать на опережение.

Когда ботокс бессилен

Инъекции ботулотоксина не работают при изменениях иммунного статуса и недостатке в организме цинка.

По словам экспертов, перед устранением несовершенств при помощи инъекций ботокса врач должен узнать, болел ли пациент коронавирусом и есть ли у него «аутоиммунные процессы».

После некоторого времени эффективность ботулинотерапии снизится. Для пациента это чревато спущенными на ветер деньгами.

С какими морщинами ботокс не справится

Препарат работает только там, где есть избыточная подвижность мышцы, создающая морщину. Если морщина или дефект есть в покое, стоит обратиться к тем же филлерам или нитям.

Например, не поможет ботокс в борьбе со статическими морщинами. Дело в том, что ботокс расслабляет мышцу, но не заполняет уже сформированную складку.

Не спасет препарат и от опущенных уголков губ или нависшего века. Здесь причина кроется в слабости связок и потере объема, а не гипертонусе мышц.

Также не стоит надеяться на изменения в крупных мимических мышцах с глубокими заломами. Та же глубокая морщина между бровями неисправима, если обколоть ее ботоксом.

Ботокс растет в цене

Процедура сильно подорожала с 2022 года, и ценник на нее все еще растет.

После начала СВО с российского рынка ушли многие оригинальные бренды, в том числе препараты, служившие клиникам верой и правдой годами.

Некоторые препараты стали возить по параллельному импорту, что увеличило закупочную цену на процедуру в 2–3 раза. Растут в цене и услуги косметологов.

