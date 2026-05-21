Можно ли летом колоть ботокс: отвечает косметолог

Летом хочется быть красивой. Однако не все процедуры можно делать в период большой солнечной активности. Косметолог ответила, можно ли колоть ботокс, когда приходит жара.
По этой причине лучше делать уколы либо ранним утром, либо вечером. Солнцезащитный крем с высоким SPF станет не прихотью, а необходимостью.
Кому можно делать ботокс
Плохая идея приходить на процедуру простывшим или во время обострений хронических болезней. Тогда процедура чревата осложнениями. Грамотный врач откажется ее оказать.
Ботокс в борьбе с морщинами
Процедура, по заверениям экспертов, может вызвать асимметрию лица. Ранний ботокс может в том числе привести к снижению чувствительности к препаратам. Лучше достигнуть того возраста, когда морщины уже проявятся и не действовать на опережение.
Когда ботокс бессилен
По словам экспертов, перед устранением несовершенств при помощи инъекций ботокса врач должен узнать, болел ли пациент коронавирусом и есть ли у него «аутоиммунные процессы».
С какими морщинами ботокс не справится
Препарат работает только там, где есть избыточная подвижность мышцы, создающая морщину. Если морщина или дефект есть в покое, стоит обратиться к тем же филлерам или нитям.
Не спасет препарат и от опущенных уголков губ или нависшего века. Здесь причина кроется в слабости связок и потере объема, а не гипертонусе мышц.
Также не стоит надеяться на изменения в крупных мимических мышцах с глубокими заломами. Та же глубокая морщина между бровями неисправима, если обколоть ее ботоксом.
Ботокс растет в цене
Процедура сильно подорожала с 2022 года, и ценник на нее все еще растет.
Некоторые препараты стали возить по параллельному импорту, что увеличило закупочную цену на процедуру в 2–3 раза. Растут в цене и услуги косметологов.