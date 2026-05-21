ТАСС: в Европе повальное заражения сифилисом и гонореей

Число выявленных случаев заболевания сифилисом и гонореей в Европе с 2015 года выросло в два-четыре раза.
Что происходит с сифилисом и гонореей в Европе
Специалисты связывают это с резким скачком числа заражений сифилисом и гонореей, а также с нарастающим дефицитом профилактических и диагностических мероприятий. В ведомстве подчеркнули, что для сдерживания дальнейшего распространения инфекций, особенно среди женщин детородного возраста, требуются целенаправленные кампании.
Врожденный сифилис в Европе
Руководитель профильного подразделения центра Бруно Чианчио отметил, что на протяжении последних десяти лет заболеваемость половыми инфекциями неуклонно росла и в 2024 году достигла пиковых значений. По его словам, без лечения эти болезни способны приводить к тяжелым осложнениям — хроническим болям, бесплодию, а в случае с сифилисом еще и к поражению сердца или нервной системы.
Среди основных причин сложившейся ситуации эксперты называют сокращение использования презервативов, увеличение числа половых партнеров, особенно среди молодежи, а также пробелы в системах тестирования и дородового наблюдения.
Заражения сифилисом и гонореей в России
В России на протяжении последних лет наблюдается устойчивое снижение заболеваемости большинством половых инфекций. По данным Минздрава, в 2025 году было зафиксировано всего 2,6 случая сифилиса на 100 тыс. населения — это на 34% ниже показателя годичной давности.
Заболеваемость гонореей также уменьшилась почти на 16%, составив 3,5 случая на 100 тысяч. Специалисты связывают такую динамику с усилением профилактической работы и повышением доступности ранней диагностики.
А что в Петербурге с сифилисом и гонореей
Ранее, по данным Роспотребнадзора, Петербург демонстрировал одни из самых высоких показателей заболеваемости половыми инфекциями в стране. В 2023 году город занимал первое место по распространению сифилиса и пятое место по гонорее.
Однако уже тогда динамика пошла на спад: по сравнению с предыдущим годом число новых случаев сифилиса сократилось почти на 11%, а гонореи — примерно на 17%. Эта тенденция к снижению, судя по общероссийским данным Минздрава за 2025 год, продолжилась.