ТАСС: в Европе повальное заражения сифилисом и гонореей

От /

Число выявленных случаев заболевания сифилисом и гонореей в Европе с 2015 года выросло в два-четыре раза.

Фото: PxHere

Что происходит с сифилисом и гонореей в Европе

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) обнародовал ежегодные доклады, из которых следует, что заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, по итогам 2024 года вышла на рекордный за всю историю наблюдений уровень, сообщает ТАСС.

Специалисты связывают это с резким скачком числа заражений сифилисом и гонореей, а также с нарастающим дефицитом профилактических и диагностических мероприятий. В ведомстве подчеркнули, что для сдерживания дальнейшего распространения инфекций, особенно среди женщин детородного возраста, требуются целенаправленные кампании.

Статистика охватывает 29 государств Европейского союза и Европейской экономической зоны. Согласно этим данным, в 2024 году было зафиксировано 106 тыс. случаев гонореи, что на 303% превышает показатели девятилетней давности. Число новых диагнозов сифилиса составило 45 тысяч, увеличившись за тот же период более чем вдвое. Самой массовой инфекцией остается хламидиоз — 213 тыс. выявленных случаев.

Врожденный сифилис в Европе

Руководитель профильного подразделения центра Бруно Чианчио отметил, что на протяжении последних десяти лет заболеваемость половыми инфекциями неуклонно росла и в 2024 году достигла пиковых значений. По его словам, без лечения эти болезни способны приводить к тяжелым осложнениям — хроническим болям, бесплодию, а в случае с сифилисом еще и к поражению сердца или нервной системы.

Однако самым удручающим фактом он назвал практически двукратный рост случаев врожденного сифилиса: с 78 в 2023 году до 140 в 2024-м в 14 странах, предоставивших сведения. При этой патологии инфекция передается напрямую от матери к новорожденному, что грозит ребенку пожизненными осложнениями.

Среди основных причин сложившейся ситуации эксперты называют сокращение использования презервативов, увеличение числа половых партнеров, особенно среди молодежи, а также пробелы в системах тестирования и дородового наблюдения.

Заражения сифилисом и гонореей в России

Фото: pxhere

В России на протяжении последних лет наблюдается устойчивое снижение заболеваемости большинством половых инфекций. По данным Минздрава, в 2025 году было зафиксировано всего 2,6 случая сифилиса на 100 тыс. населения — это на 34% ниже показателя годичной давности.

Однако в начале года Мойка78 рассказывала, что Росстат зафиксировал резкий скачок заболеваемости сифилисом в России. Число зарегистрированных случаев увеличилось с 15,3 тыс. в 2020 году до 25,1 тыс. в 2024 году, что говорит о приросте в 63%. Наиболее уязвимой группой являются мужчины старше 40 лет.

Заболеваемость гонореей также уменьшилась почти на 16%, составив 3,5 случая на 100 тысяч. Специалисты связывают такую динамику с усилением профилактической работы и повышением доступности ранней диагностики.

А что в Петербурге с сифилисом и гонореей

Ранее, по данным Роспотребнадзора, Петербург демонстрировал одни из самых высоких показателей заболеваемости половыми инфекциями в стране. В 2023 году город занимал первое место по распространению сифилиса и пятое место по гонорее.

Однако уже тогда динамика пошла на спад: по сравнению с предыдущим годом число новых случаев сифилиса сократилось почти на 11%, а гонореи — примерно на 17%. Эта тенденция к снижению, судя по общероссийским данным Минздрава за 2025 год, продолжилась.

Прокрутить вверх