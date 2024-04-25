Случаи малярии в Петербурге увеличились на 20%

В Петербурге в 2023 году увеличилось число случаев малярии.
По информации пресс-службы Роспотребнадзора, в Петербурге зафиксировано 13 случаев малярии среди взрослых. Это на 20% больше, чем в прошлом году за тот же период времени. Количество заболевших на каждые 100 тысяч человек увеличилось с 0,20 до 0,24.
Все 13 случаев малярии в Петербурге были привезены из других стран, в основном из Африки и Южной Азии. В самом городе новых случаев заражения не было.
Малярия — это болезнь, которую вызывают паразиты. Она проявляется лихорадкой, а также слабостью и увеличением селезенки.
Малярийные паразиты попадают в кровь человека, когда его кусает комар. Затем они могут жить в крови от недели до трёх лет.
Заболевание поддается профилактике и лечению. Для защиты от малярии рекомендуется использовать репелленты, москитные сетки и другие средства защиты от насекомых.