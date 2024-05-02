Четыре хитрости, как отпугнуть клеща от ребёнка

Лето — время активности клещей. Родителям важно позаботиться о безопасности детей во время отдыха: в лагере, в деревне или на море. Поэтому важно научить их простым правилам предосторожности.
Объясните детям, что нельзя ходить и бегать в высокой траве. Также нужно надевать закрытую светлую одежду в лес. Еще необходимо использовать средства от насекомых, которые помогут отпугнуть клещей. А также после прогулки в лесу всегда нужно осматривать свое тело и одежду на наличие клещей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.
Если же ребенок обнаружил клеща на себе, то нужно сказать об этом маме, папе или другому взрослому. Предупредите детей, что очень важно не вытаскивать клеща голыми руками или давить его.
Несмотря на то, что летний сезон еще не наступил, в апреле в Петербурге за одну неделю от нападения клещей пострадали уже 70 человек.