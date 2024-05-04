Ростовские врачи спасли жизнь женщины с червями в печени

Врачи Ростовского государственного университета Минздрава РФ спасли жизнь пациентки. Ее печень поразил эхинококкоз – это опасная паразитарная болезнь. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
Врачи выявили у пациентки значительный объем поражения печени эхинококкозом, пострадала почти вся правая часть левой доли. Как рассказал заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии университета Юрий Хоронько, 50 % органа женщины заменили четыре крупные эхинококковые кисты. Перед тем, как удалить их, пациентке ввели специальное вещество, которое избавило организм от паразитов, все они погибли. После этого медики вытащили червей.
Жизнь женщины спасли. В учреждении рассказали, что печень пациентки восстановится примерно за 8-12 месяцев.
Медики отметили, что гельминты очень опасны для человека. При этом заразиться достаточно просто – черви могут попасть в организм вместе с немытыми фруктами и овощами, а также грязной водой.