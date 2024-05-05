Японские ученые проведут исследование по выращиванию новых зубов у человека

Группа японских ученых в сентябре планирует приступить к испытаниям для помощи людям с аплазией, при которой у человека есть проблемы с отсутствующими зубами, нет шести и более штук.
У пациентов с аплазией из-за проблем с зубами осложняется использование протезов и имплантов. Кроме того, во время роста наблюдается снижение функции жевания – это негативно сказывается на развитии, а также может вызвать атрофию костей, поддерживающих зубы. Об этом рассказали в пресс-службе Медицинского исследовательского института при Больнице Китано в Осаке.
Для исследования будут отобраны мужчины в возрасте от 30 до 65 лет, у которых нет одного и более зуба. Участников разделят на две группы, первая будет получать плацебо, а второй однократно введут TRG035 – это человеческие антитела против белка USAG-1. Этот белок, как показали ранние исследования, помогал решить проблему с отсутствующими зубами. Отмечается, что эти животные имею высокую степени аминокислотного сходства белка USAG-1 с человеком.