Врач рассказал, что нельзя есть во время магнитных бурь

Стало известно, какие продукты нежелательно есть во время магнитной бури.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что в такие непростые для многих людей дни питание должно быть легким. Специалист порекомендовал исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, а также уменьшить число быстрых углеводов – мучное и сладкое. Особенно важно избегать алкогольных напитков.
Тяжельников отметил, что лучше отдавать предпочтение легкоусвояемым продуктам, в которых содержится большое число витаминов и необходимых микроэлементов. Это овощи, зелень, фрукты, рыба и морепродукты, а также нежирное мясо.
В случае гипертоников будет лучше заменить крепкий кофе и чай на воду и морсы. Дополнительную поддержку организму может оказывать контрастный душ.
7 мая на Солнце произошли десять вспышек высокого класса М. Как известно, именно солнечные вспышки влекут за собой появление магнитных бурь.