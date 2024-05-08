AstraZeneca отзывает вакцину от коронавируса на фоне судов из-за осложнений

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от коронавируса по всему миру. Это связано с судебными тяжбами с пострадавшими от редкого побочного эффекта от вакцины. Сама же компания объясняет это решение только коммерческими соображениями, связанными со снижением востребованности лекарства.
5 марта компания приняла решение, по которому с 7 мая векторную вакцину больше нельзя применять на территории Евросоюза. В ближайшие месяцы препарат также отзовут в Великобритании и других странах.
Как сообщило ТАСС, с прошлого года британский суд рассматривает коллективный иск, который подали против AstraZeneca родственники людей, умерших или тяжело пострадавших после вакцины от коронавируса. Первым в суд обратился мужчина, у которого после вакцинации на фоне образования тромба произошло кровоизлияние в мозг. Это привело к его необратимому поражению, однако врачи смогли спасти жизнь мужчины.