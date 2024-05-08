Врач развеял популярный миф о симптомах варикоза

Многие люди боятся развития варикоза, однако не все понимают, какие именно у него проявления. Некоторые считают, что признак такого состояния – это «сеточки» на ногах. О симптомах, которые должны насторожить, рассказал хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров в беседе с Петербург2.
По словам медика, в первую очередь обратить внимание стоит на выпирающие вены. Это, в том числе, и «сеточки», которые могут выпирать. Другой симптом болезни – тяжесть в ноге. Однако здесь важно, чем конкретно занят человек.
Скорее всего, проблема не в варикозе, если человек испытывает тяжесть симметрично в двух ногах. Такой симптом может быть у остеохондроза, артроза, плоскостопия и другие болезнях. При таком состоянии пациенту стоит пройти ультразвуковую диагностику, чтобы сформировать четкую картину состояния вен.