Комздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с упавшим в Мойку автобусом

После ДТП, которое закончилось падением автобуса в Мойку, в больницы Петербурга попали трое. Про их состояние рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.
И показали видео, на котором глава комитета Дмитрий Лисовец.
В том же медучреждении в состоянии средней степени тяжести оказалась женщина, у которой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа. Кроме того, у нее нашли ссадины спинки носа и ссадины на теле. Пациентке провели компьютерную томографию. Ее также осмотрел невролог, который назначил женщине лечение.
Еще один пострадавший в тяжелом состоянии попал в городскую больницу № 26 на улице Костюшко. Пациент находится в сознании, его поместили в противошоковую палату. Там мужчине сделали КТ головного мозга, грудной клетки, малого таза, а также УЗИ органов брюшной полости и эхо сердца. Пациента осмотрели невролог, реаниматолог, нейрохирург, уролог и хирург. У пациента диагностировали аспирацию пресной водой, а также двустороннюю аспирационную пневмонию. Сейчас мужчина находится в отделении реанимации.
Напомним, после аварии по поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова была начата проверка компании «Такси».