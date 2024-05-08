Кому на майских выходных нельзя есть овсянку

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Любые длинные выходные большинство людей воспринимают как не большой отпуск. А в отпуске люди по традиции начинают больше внимания уделять своему здоровью. В частности, здоровому питанию.

Не исключено, что часть жителей города и всей России планируют по утрам на вторых майских праздниках готовить овсянку, считая ее очень полезным блюдом. Специалисты петербургского Роспотребнадзора согласны с этим. Однако они также рассказали, кому лучше не есть овсянку.

В овсяной крупе содержится глютен, поэтому ее лучше исключить из рациона людям с целиакией (непереносимостью глютена). Также есть овсянку не рекомендуется людям, у которых диагностировали почечную недостаточность.

Для остальных людей овсянка – это действительно отличный завтрак. Как рассказали специалисты, регулярное употребление овсяной каши способствует нормализации уровня сахара в крови, благотворно влияет на работу мозга и дает заряд бодрости.

Для самого простого способа приготовления каши понадобятся 100 граммов овсянки, 200 миллилитров жидкости (вода, молоко или их смесь), а также соль и сахар по вкусу. Необходимо довести жидкость до кипения, после чего засыпать туда овсянку, перемешать, снизить нагрев до среднего и варить кашу до готовности.

Отметим, что глютен также содержится в такой крупе, как рожь, ячмень, пшеница, булгур, кускус и полба. Поэтому, если человек решил заменить овсянку именно на них, стоит призадуматься. Булгур, к примеру, не рекомендуется есть людям с аллергией на глютен, проблемами с желудком, гастритом и панкреатитом. От пшенной каши стоит отказаться людям с проблемами с желудком. Каша из ячменя может также навредить людям с непереносимостью глютена.

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