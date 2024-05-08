Минюст обновит список болезней для освобождения из СИЗО

Минюст подготовил проект о расширении перечня заболеваний, которые препятствуют содержанию человека в СИЗО. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ведомство и правозащитницу Еву Меркачеву.
По информации Меркачевой, перечень могут увеличить с 86 пунктов до 143. Таким образом, он расширится почти в два раза. После обновления список будет соответствовать МКБ-10. В расширенный список попадут лимфомы, лейкозы, нарушения работы надпочечников, болезнь Паркинсона и другое.
Кроме того, в документе может появиться понятие «состояние, требующее паллиативной помощи». Это необходимо для случаев, когда человеку необходима такая помощь, однако это состояние не было вызвано болезнью, которая входит в перечень.
В отдельную категорию внесут беременность, роды и послеродовой период. В число препятствий для нахождения под стражей также попадут осложнения, характерные для многоплодной беременности, а также истмико-цервикальная недостаточность.