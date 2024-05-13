Пострадавшего при обстреле Белгорода ребенка доставили в Москву

Ребенка, который пострадал при обстреле Белгорода, уже доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве, там он проходит лечение. Ребенка подключили к искусственной вентиляции легких, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом рассказал помощник кандидата в министры здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Пациента доставила санавиация, из Белгорода ребенка сопровождали врачи-анестезиологи-реаниматологи. Пострадавшего отправили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Кузнецов рассказал, что ребенок получил минно-взрывную травму, у него также диагностировали ожоги верхних дыхательных путей и мягких тканей головы, сообщило ТАСС.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что в Москву на лечение отправить планировали полуторамесячного ребенка. У него диагностировали баротравму, закрытую черепно-мозговую травму, а также термические ожоги лица и шеи. По последним данным МЧС, всего при обрушении дома в Белгороде погибли 15 человек.