В Петербурге стали чаще болеть кишечными инфекциями

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Петербурге в 2023 году превысил общероссийский в два раза. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Наталии Башкетовой. Его опубликовали на сайте петербургского Роспотребнадзора.
В документе говорится, что в прошлом году в городе зафиксировали рост заболеваемости кампилобактериями – 1,6 раза, вирусный гепатитом А – в 1,4 раза, сальмонеллезом – в 1,3 раза, кишечными иерсиниозами – в 1,2 раза. Кроме того, в Северной столице нашли 34 очага с групповой заболеваемостью кишечными инфекциями. Их количество по сравнению с показателями за 2022 год выросло в 1,4 раза. Всего пострадали 872 человека, 362 из них – это дети.
Главный санитарный врач города предупредила о росте заболеваемости кишечными инфекциями и в первом квартале 2024 года. Из-за этого Башкетова рекомендовала на постоянной основе проводить диагностику ОКИ, следить за поддержанием запаса средств профилактики, а также лекарств. Кроме того, по ее словам, необходимо контролировать процессы, связанные с приготовлением и реализацией еды. Также нельзя допускать к работе сотрудников, которые не прошли медкомиссию.