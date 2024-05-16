Врачи в Иркутске спасли младенца с самой редкой в мире группой крови

В Иркутске врачи спасли жизнь мальчику, которому потребовалось переливание редчайшей группы крови – с нулевым резус-фактором. Об этом рассказали в пресс-службе областного Минздрава.
Мама ребенка – обладатель уникального нулевого резус-фактора крови. По последним данным, в мире живет не более 100 человек с такой особенностью. Из-за несовместимости по резус-фактору с плодом, кровь матери вырабатывала антитела, в итоге беременности заканчивались выкидышами.
Врачи из Иркутского городского перинатального центра помогли женщине сохранить очередную беременность. Однако из-за резус-конфликта после рождения ребенку поставили диагноз отечная форма гемолитической болезни новорожденных. При таком состоянии эритроциты разрушаются или уничтожаются материнскими антителами. В итоге кровь доставили из Москвы в Иркутск. После переливания ребенок находится в стабильном состоянии.