У границ России «японский» стрептококк. Всему виной антибиотики в пандемию COVID-19

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В России растет беспокойство, связанное с новостями, поступающими из Японии – там резко увеличилось количество фарингитов, вызванных β-гемолитическим стрептококком группы А. По сравнению с весной прошлого года, рост составил 200%.

Ситуацию мониторит российский Роспотребнадзор, который постоянно отслеживает данные Национального института инфекционных заболеваний (NIID) Японии.

Чем опасна ситуация со стрептококком в Японии

Основное беспокойство вызывает не только рост числа заражений, но и тот факт, что возбудитель инфекции – в данном случае это β-гемолитический стрептококк группы А – плохо поддается антибиотикотерапии.

Данная разновидность стрептококка может поражать миндалины, вызывая фарингиты, ангину и даже скарлатину. Инфекция протекает с резким подъемом температуры и выраженными симптомами интоксикации.

Если патоген проникает через поврежденную кожу в ткани, то развивается тяжело поддающееся лечению рожистое воспаление.

Почему произошла вспышка гемолитического стрептококка

В интервью «Российской газете» врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал три основные причины того, почему разбушевался стрептококк:

  • строгое соблюдение ограничительных мер во время эпидемии COVID-19; люди носили маски и не обменивались микроорганизмами, которые передаются в основном воздушно-капельным путем. Это вызвало снижение общего иммунитета к стрептококку и повысило восприимчивость людей к инфекции;
  • развитие антибиотикорезистентности вследствие бесконтрольного приема антибиотиков во время пандемии коронавируса;
  • широкое применение антисептических растворов для мытья рук и обработки поверхностей, в результате которого стрептококк мог мутировать и стать более устойчивым и агрессивным.

Новые свойства, которые приобрел стрептококк, позволили ему быстро размножаться и легко проникать через поврежденную кожу и слизистые, вызывая сильнейшее воспаление.

Что о стрептококке говорит Роспотребнадзор

16 мая Роспотребнадзор опубликовал заявление, в котором говорится, что ведомство пристально следит за ситуацией в Японии. В настоящее время угрозы для россиян в связи с распространением стрептококка в Японии нет.

В пунктах пропуска через государственную границу работает АИС «Периметр», что позволяет в режиме реального времени определять граждан, у которых наблюдаются признаки инфекционных заболеваний. Особо пристальное внимание уделяется пассажирам, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.

Между тем, некоторые СМИ, в том числе НСП, сообщают, что в России с декабря прошлого года наблюдается высокая активность стрептококковой инфекции. При этом собеседник издания, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, не смог назвать точные данные по России, назвав прирост числа заболевших «значимым».

Частые вопросы о стрептококке

Как распространяется стрептококк?

Основной путь распространения патогена – воздушно-капельный и контактно-бытовой.

Какие основные симптомы заболевания?

Чаще всего β-гемолитический стрептококк группы А вызывает острый тонзиллофарингит. Для этого заболевания характерно повышение температуры тела, слабость, боль в горле, головная боль, покраснение и друге признаки воспаления в глотке. Примерно те же симптомы наблюдаются при развитии скарлатины.

Данный возбудитель также вызывает рожистое воспаление, импетиго, некротизирующие фасциит и миозит, при которых воспалительные процессы затрагивают мягкие ткани.

Какие еще болезни вызывает стрептококк

Помимо перечисленных выше, стрептококк может вызвать:

  • септический артрит,
  • остеомиелит,
  • вагинит,
  • менингит,
  • синусит,
  • пневмонию.

Чем опасен β-гемолитический стрептококк группы А

В тяжелых случаях у пациентов может развиться инфекционно-токсический шок. Последствиями перенесенной болезни могут быть острая ревматическая лихорадка и постстрептококковый гломерулонефрит.

Особенно опасен стрептококк для детей, но тяжело переносят инфекцию и взрослые с ослабленным иммунитетом, особенно пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями (диабетом, болезнями сердца и сосудов, онкологией).

Как диагностируется стрептококк

Для постановки диагноза берется мазок с пораженной поверхности. В ходе лабораторного анализа выполняется бак-посев. Сделать его можно в поликлинике по месту жительства бесплатно или обратившись в любую платную лабораторию.

Анализ позволяет выявить, какими антибиотиками можно нейтрализовать выявленный у пациента стрептококк.

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