У границ России «японский» стрептококк. Всему виной антибиотики в пандемию COVID-19

В России растет беспокойство, связанное с новостями, поступающими из Японии – там резко увеличилось количество фарингитов, вызванных β-гемолитическим стрептококком группы А. По сравнению с весной прошлого года, рост составил 200%.
Ситуацию мониторит российский Роспотребнадзор, который постоянно отслеживает данные Национального института инфекционных заболеваний (NIID) Японии.
Чем опасна ситуация со стрептококком в Японии
Основное беспокойство вызывает не только рост числа заражений, но и тот факт, что возбудитель инфекции – в данном случае это β-гемолитический стрептококк группы А – плохо поддается антибиотикотерапии.
Если патоген проникает через поврежденную кожу в ткани, то развивается тяжело поддающееся лечению рожистое воспаление.
Почему произошла вспышка гемолитического стрептококка
В интервью «Российской газете» врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал три основные причины того, почему разбушевался стрептококк:
- строгое соблюдение ограничительных мер во время эпидемии COVID-19; люди носили маски и не обменивались микроорганизмами, которые передаются в основном воздушно-капельным путем. Это вызвало снижение общего иммунитета к стрептококку и повысило восприимчивость людей к инфекции;
- развитие антибиотикорезистентности вследствие бесконтрольного приема антибиотиков во время пандемии коронавируса;
- широкое применение антисептических растворов для мытья рук и обработки поверхностей, в результате которого стрептококк мог мутировать и стать более устойчивым и агрессивным.
Новые свойства, которые приобрел стрептококк, позволили ему быстро размножаться и легко проникать через поврежденную кожу и слизистые, вызывая сильнейшее воспаление.
Что о стрептококке говорит Роспотребнадзор
16 мая Роспотребнадзор опубликовал заявление, в котором говорится, что ведомство пристально следит за ситуацией в Японии. В настоящее время угрозы для россиян в связи с распространением стрептококка в Японии нет.
В пунктах пропуска через государственную границу работает АИС «Периметр», что позволяет в режиме реального времени определять граждан, у которых наблюдаются признаки инфекционных заболеваний. Особо пристальное внимание уделяется пассажирам, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.
Частые вопросы о стрептококке
Как распространяется стрептококк?
Основной путь распространения патогена – воздушно-капельный и контактно-бытовой.
Какие основные симптомы заболевания?
Чаще всего β-гемолитический стрептококк группы А вызывает острый тонзиллофарингит. Для этого заболевания характерно повышение температуры тела, слабость, боль в горле, головная боль, покраснение и друге признаки воспаления в глотке. Примерно те же симптомы наблюдаются при развитии скарлатины.
Данный возбудитель также вызывает рожистое воспаление, импетиго, некротизирующие фасциит и миозит, при которых воспалительные процессы затрагивают мягкие ткани.
Какие еще болезни вызывает стрептококк
Помимо перечисленных выше, стрептококк может вызвать:
- септический артрит,
- остеомиелит,
- вагинит,
- менингит,
- синусит,
- пневмонию.
Чем опасен β-гемолитический стрептококк группы А
В тяжелых случаях у пациентов может развиться инфекционно-токсический шок. Последствиями перенесенной болезни могут быть острая ревматическая лихорадка и постстрептококковый гломерулонефрит.
Особенно опасен стрептококк для детей, но тяжело переносят инфекцию и взрослые с ослабленным иммунитетом, особенно пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями (диабетом, болезнями сердца и сосудов, онкологией).
Как диагностируется стрептококк
Для постановки диагноза берется мазок с пораженной поверхности. В ходе лабораторного анализа выполняется бак-посев. Сделать его можно в поликлинике по месту жительства бесплатно или обратившись в любую платную лабораторию.
Анализ позволяет выявить, какими антибиотиками можно нейтрализовать выявленный у пациента стрептококк.