Госдума предложила ввести для беременных бесплатный анализ на ферритин

Госдума направила обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с предложением ввести обязательный бесплатный анализ на ферритин для беременных. Об этом сообщило РИА Новости.
Сейчас сдача ферритина не обязательна. Анализ назначают только при подозрении на ряд заболеваний, когда беременные уже сталкиваются с проблемами со здоровьем. Как отмечается в документе, пациенты сообщают о том, что направление на это исследование выдают неохотно.
По оценка экспертов, железодефицитная анемия – это одно из самых частых осложнений при беременности, такие проблемы встречаются в 25-50 % случаев.
Авторы предложения заявили, что, если женщина не сдаст этот анализ, она может столкнуться с опасным состоянием – артериальной гипотонией или гестозом, у плода это может привести к задержке в развитии. Кроме того, грудное вскармливание при дефиците железа может снизить иммунитет, а также привести к развитию тяжелых хронических заболеваний у ребенка.