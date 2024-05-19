У короля Саудовской Аравии нашли воспаление легких

Медобследование выявило у короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда воспаление легких. Ранее он жаловался на высокую температуру и боль в суставах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В королевской канцелярии рассказали, что хранитель двух исламских святынь закончил медицинское обследование. Процедуры провели в королевской клинике дворца Ас-Салам в Джидде. У короля обнаружили воспаление легких. Теперь король будет проходить лечение и принимать антибиотики, пока инфекция не пройдет.
В воскресенье в канцелярии саудовского монарха рассказали, что короля поместили в больницу. Обследование ему решили провести из-за высокой температуры и боли в суставах.
Сейчас королю Саудовской Аравии 88 лет. До этого монарха госпитализировали в конце апреля. Тогда его выписали после планового осмотра.