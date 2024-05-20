Врач-психиатр назвала признаки депрессии

Что такое депрессия и как ее можно распознать рассказала врач-психиатр Анастасия Слышалова.
Первый симптом – сильно пониженное настроение, когда человек оценивает все события в жизни в пессимистическую сторону. В это время эпизоды радости практически не происходят. Если такое состояние длится больше двух недель, то это может указывать на депрессию.
Третий симптом – двигательная заторможенность. У человека нет энергии и сил что-то делать, включая работу и другие неотложные дела. Это состояние порождает самоуничижительные мысли, которые лишь сильнее угнетают больного, сообщает Петербург2.
По словам Анастасии Слышаловой, именно психическое состояние – основа всей жизнедеятельности человека, поэтому важно с ним работать и при необходимости обращаться к врачу за специализированной помощью.