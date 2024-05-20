Врач-психиатр назвала признаки депрессии

От /

Что такое депрессия и как ее можно распознать рассказала врач-психиатр Анастасия Слышалова.

По ее словам, депрессия представляет собой продолжительный период подавленного настроения. Специалисты говорят о существовании депрессивной триады – три столпа, указывающие на наличие подобного состояния.

Первый симптом – сильно пониженное настроение, когда человек оценивает все события в жизни в пессимистическую сторону. В это время эпизоды радости практически не происходят. Если такое состояние длится больше двух недель, то это может указывать на депрессию.

Второй признак – медлительность и потеря концентрации. Человек погружен в себя, делает большие паузы между словами и долго отвечает на вопросы.

Третий симптом – двигательная заторможенность. У человека нет энергии и сил что-то делать, включая работу и другие неотложные дела. Это состояние порождает самоуничижительные мысли, которые лишь сильнее угнетают больного, сообщает Петербург2.

Четвертый признак – человек просыпается очень рано, после чего не может уснуть. Обратить внимание рекомендуется и на проблемы с пищеварением.

По словам Анастасии Слышаловой, именно психическое состояние – основа всей жизнедеятельности человека, поэтому важно с ним работать и при необходимости обращаться к врачу за специализированной помощью.

Прокрутить вверх