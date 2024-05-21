Готовим жидкий и съедобный солнцезащитный крем, его можно пить в метро

Все знают, что нужно наносить солнцезащитный крем, чтобы блокировать вредные для кожи ультрафиолетовые лучи. Но есть еще один способ обеспечить коже защиту – правильный завтрак.
Диета — это часто упускаемый из виду способ адаптации организма к внешней среде в зависимости от сезона.
Как рассказал Джозеф С. Такахаши, председатель отделения нейробиологии Института мозга Юго-Западного медицинского центра Техасского университета, у нас есть «кожные часы».
В своем исследовании Такахаши и его команда обнаружили, что фермент, восстанавливающий кожу, поврежденную ультрафиолетом, имеет ежедневный цикл выработки, на который можно повлиять, употребляя определенную пищу в определенное время.
“Вполне вероятно, что если у вас нормальный график питания, то вы будете лучше защищены от ультрафиолета в дневное время. Если у вас ненормированный график питания, это может вызвать сдвиг ваших «кожных часов»,
— сказал исследователь.
Издание Healthline приводит шесть продуктов, которые Такахаши и его команда рекомендуют употреблять утром как можно раньше, чтобы в дневные часы кожа встретила ультрафиолет во всеоружии.
Черника
Арбуз
Помидоры известны тем, что содержат ликопин, антиоксидант, отвечающий за их красный цвет. Но на самом деле арбузы содержат его гораздо больше. Согласно исследованию 2012 года, ликопин поглощает как UVA, так и UVB-излучение, хотя может потребоваться несколько недель регулярного употребления в пищу арбузов, чтобы кожа получила достаточно защиты.
Орехи и семена
Грецкие орехи, семена конопли, семена чиа и лен содержат незаменимые жирные кислоты омега-3. Рыба и яйца также являются отличными источниками этого чистого, приятного для кожи жира. Наш организм не может вырабатывать омега-3, поэтому очень важно получать ее из рациона питания.
Что кислоты омега-3 делают для кожи? Они помогают поддерживать ее целостность, а также обладают противовоспалительным действием и позволяют организму естественным образом справляться с последствиями слишком длительного пребывания на солнце.
Морковь и листовая зелень
Наш организм превращает бета-каротин в витамин А, который жизненно важен для здоровья кожи. Метаанализ 2007 года показал, что бета-каротин обеспечивает естественную защиту от солнца после 10 недель регулярного приема содержащих его пищевых добавок.
Кроме того, листовая зелень богата антиоксидантами лютеином и зеаксантином. Доказано, что они защищают от морщин, солнечных лучей и даже рака кожи.
Зеленый и черный чай
В исследовании 2010 года было обнаружено, что употребление зеленого чая приводит к уменьшению количества опухолей, вызванных ультрафиолетовым излучением, у мышей. Это происходит благодаря флаванолу, содержащемуся как в зеленом, так и в черном чае.
Цветная капуста
Когда дело доходит до овощей и фруктов, считается, что стоит отдавать предпочтение наиболее ярко окрашенным вариантам, поскольку они содержат больше антиоксидантов. Но не позволяйте бледным соцветиям цветной капусты обмануть вас. Этот крестоцветный овощ является исключением из правил. Цветная капуста содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом, вызванным свободными радикалами.
Помимо того, цветная капуста защищает кожу от солнца благодаря гистидину. Эта альфа-аминокислота стимулирует выработку урокановой кислоты, которая поглощает УФ-излучение.
Как сделать «солнцезащитный» смузи
Кто сказал, что нельзя сделать съедобный солнцезащитный крем? Этот смузи помогает справиться с жарой и содержит все перечисленные выше защитные ингредиенты для кожи. Добавьте его в свой утренний рацион, чтобы обеспечить коже сияние и здоровье на все лето.
Ингредиенты:
- 1,5 стакана зеленого чая, охлажденного
- 1 чашка черники
- 1 чашка арбуза
- 1/2 стакана цветной капусты
- 1 маленькая морковь
- 2 ст. конопляных семян
- 1 ст. ложка лимонного сока
- 3-5 кубиков льда
Поместите ингредиенты в блендер. Перебейте до однородного состояния. Для более густого смузи используйте одну чашку зеленого чая, а не полторы, порекомендовала читателям Healthline Кристен Чикколини, диетолог из Бостона и основательница Good Witch Kitchen.
Этим рецептом можно пользоваться каждой жительнице Петербурга уже сейчас. Прогноз погоды на ближайшую неделю приятный. Солнце и тепло. В дневные часы в городе будет до плюс 25 градусов.