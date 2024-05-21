Врач рассказал, кому опасно пить черный чай

Крепким черным чаем лучше не злоупотреблять гипертоникам и беременным. Людям с проблемами ЖТК не стоит пить чай на голодный желудок. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Специалист отметил, что, несмотря на пользу, чай нужно пить дозированно. Крепкий черный в больших количествах может быть небезопасен для гипертоников и беременных женщин.
Врач также отметил, что черный чай обладает ярким тонизирующим эффектом, антисептическими свойствами. Этот напиток положительно влияет на нервную систему, улучшает настроение и обмен веществ.
Зеленый чай может снижать давление, повышать иммунитет, снижать уровень глюкозы в крови, а также повышать степень концентрации внимания.
При этом Тяжельников добавил, что чай не может заменить воду. Чай может способствовать выводу жидкости. К примеру, горячий чай повышает потоотделение. Кроме того, у чая присутствует мочегонный эффект, он также выводит кальций.