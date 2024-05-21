Врач Васильева назвала главную опасность чайного гриба

Чайный гриб, или комбуча, – напиток, которому обычно приписывают массу полезных свойств. Однако он может быть опасен и даже способен привести к летальному исходу при неграмотном употреблении, рассказала диетолог, терапевт Полина Васильева.
Чайный гриб – это симбиотический организм из дрожжей и бактерий. Из него можно сделать ферментированный напиток при добавлении чая и сахара. Многие пьют его, чтобы поддержать организм, но есть и научные статьи, которые говорят об опасности комбучи.
К тому же, напиток обладает излишней кислотностью. Это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, пить комбучу не рекомендуют беременным и кормящим грудью женщинам, а также детям младшего возраста и людям с ослабленным иммунитетом. Компоненты напитка могут вызвать аллергию при индивидуальной непереносимости.