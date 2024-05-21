Врач Васильева назвала главную опасность чайного гриба

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Чайный гриб, или комбуча, – напиток, которому обычно приписывают массу полезных свойств. Однако он может быть опасен и даже способен привести к летальному исходу при неграмотном употреблении, рассказала диетолог, терапевт Полина Васильева.

Чайный гриб – это симбиотический организм из дрожжей и бактерий. Из него можно сделать ферментированный напиток при добавлении чая и сахара. Многие пьют его, чтобы поддержать организм, но есть и научные статьи, которые говорят об опасности комбучи.

Напиток запросто может стать причиной отправления при загрязнении плесневыми грибами. Его может поражать асперилл – род аэробных плесневых грибов, которые способны спровоцировать целый ряд заболеваний у человека. После употребления такого напитка можно столкнуться с инфекцией наружного уха, поражениями кожи и изъязвлениями. В случае, когда иммунитет ослаблен, возможен и летальный исход, пояснила специалист в беседе с «Газетой.ru».

К тому же, напиток обладает излишней кислотностью. Это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, пить комбучу не рекомендуют беременным и кормящим грудью женщинам, а также детям младшего возраста и людям с ослабленным иммунитетом. Компоненты напитка могут вызвать аллергию при индивидуальной непереносимости.

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