В России выявили 178 случаев нового штамма коронавируса FLiRT

В России подтвердили почти 180 случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В последние недели заболеваемость COVID-19 несколько выросла. Однако специалисты прогнозировали подъем: он случился после майских праздника, когда люди активнее контактировали друг с другом.
«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (3 случая), KP.1.1 (5 случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности»,
– отметили в пресс-службе.
Симптомы, присущие новому штамму, во многом схожи с симптомами «Омикрона». Распознать болезнь можно по боли в горле, слабости, кашлю, потери вкуса или обоняния, лихорадке, мышечным болям.
Самым распространенным штаммом коронавируса в России по-прежнему остается «Омикрон». Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения и не контактировать с заболевшими.