Что известно о новом коронавирусе FLiRT, который обнаружен в России

Коронавирус, пандемия которого осталась позади, вновь дал о себе знать. Новый штамм FLiRT, родственник «Омикрона», обнаружился в России, напугав россиян.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, данный геновариант был выявлен у 178 пациентов. Больше всего случаев заражения пришлось на вариант KS.1 (170 случаев). Пять человек заразились вариантом KP.1.1, три — вариантом KP.2.
После майских праздников и массовых гуляний подъем заболеваемости не стал неожиданностью. Специалисты ведомства рекомендуют чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности, соблюдать дистанцию и избегать людей с признаками простудных заболеваний.
Насколько опасен новый коронавирус
Как заявили в Роспотребнадзоре, опасность нового штамма коронавируса не выше, чем любых других. При этом его симптомы могут быть так же неприятны, как и у других вариантов COVID-19.
Симптомы штамма FLiRT:
- лихорадка,
- ломота в мышцах,
- головная боль,
- боль в горле,
- насморк или заложенность носа,
- общая слабость,
- кашель,
- потеря вкуса и обоняния.
Как пишет газета Financial Times со ссылкой на мнение экспертов, не ожидается, что новый коронавирус вызовет рост числа госпитализаций или случаев тяжелого течения болезни. При этом отмечается, что KP.2 может стать доминирующим во всем мире.
Мнение экспертов о новом коронавирусе
Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал «Известиям», что штамм FLiRT появился в результате слияния двух разновидностей омикрона. От своего «предка» он унаследовал свойство эффективно обходить иммунную защиту, которая связана с мутацией аминокислот в шипах.
Профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова рассказала ren.tv, что на сегодняшний день новый штамм не представляет большой опасности. Но при этом. по словам профессора, штамм вызвал рост заболеваемости не в разгар сезона простудных заболеваний, а после, поэтому к нему приковано особое внимание.
Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, также рассказал ren.tv, что вакцина «Спутник» способна защитить от данного варианта коронавируса.
Иммунолог Николай Крючков в беседе с Лентой.ру высказал мнение, что новый вариант коронавируса группы FLiRT может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе, США и России.
С учетом текущей ситуации, новых крупных волн заболеваемости я не ожидаю, но всплески будут,
— уточнил врач.
Рост заболеваемости коронавирусом в мире
Впервые FLiRT был обнаружен в США в начале 2024 года. В начале марта был зарегистрирован его подвид КР.2, на который сегодня приходится больше всего заразившихся – 28,2 процента случаев по данным на 11 мая.
Число заразившихся данной разновидностью COVID-19 растет, и к лету эксперты ожидают всплеска заболеваемости. Такие данные приводит Financial Times.
По данным ВОЗ, штаммы группы FLiRT зафиксированы в четырнадцати странах.