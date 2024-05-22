В Подмосковье мужчина едва не погиб, почистив уши ватными палочками

В Пушкинскую больницу имени профессора Розанова В.Н. обратился 28-летний мужчина. Он страдал от гнойного отита среднего уха. За несколько лет проблема перешла в хроническую форму, рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
На момент обращения к врачам мужчина практически оглох на одно ухо. Первопричиной его состояния оказалось повреждение барабанной перепонки. Из-за нее в среднее ухо попала инфекция – это произошло с воздухом, водой и ватными палочками.
Мужчине назначили лечение. В один момент пациент заявил о боли за ухом, которая переходила в шею. У него также была лихорадка. Медики заподозрили тромбоз сигмовидного синуса, который мог привести к сепсису или отрыву тромба. Диагноз подтвердился.
Пациенту экстренно провели операцию. Она шла 2,5 часа. Через 10 дней пациента выписали на амбулаторное лечение. К нему начал возвращаться слух. Пациенту также предстоит еще одна операция, которая поможет уменьшить риск рецидива и улучшить слух.