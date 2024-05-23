В Петербурге зафиксировали случаи клещевого энцефалита и болезни Лайма

В Петербурге продолжается сезон активности клещей. За прошедшую неделю, с 16 по 22 мая, в медицинские учреждения обратились 759 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 141 ребенок младше 17 лет.
В Петербурге наибольшее количество укусов зафиксировано в Пушкинском районе (32 случая), Курортном районе (21) и Красносельском районе (13), сообщает пресс-служба городского Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю в регионе зафиксировано 4 случая клещевого энцефалита и 11 случаев болезни Лайма. Среди заболевших болезнью Лайма есть один ребенок. Также лабораторные исследования показали, что 2 из 520 проверенных клещей были заражены вирусом клещевого энцефалита
Если вы обнаружили клеща на своем теле, нужно как можно быстрее обратиться в травмпункт. Там его снимут и отправят на анализ, чтобы проверить на наличие опасных болезней. Если вы решите снять клеща сами, будьте очень осторожны, чтобы не оборвать его хоботок. Снятого клеща нужно отнести в лабораторию, чтобы специалисты проверили его.
Чтобы защититься от клещей, Роспотребнадзор рекомендует использовать репелленты (специальные средства, отпугивающие клещей) и вакцинироваться.