Врачи Елизаветинской больницы вывели из мочевого пузыря пациента 9 литров мочи

В Елизаветинской больнице врачи столкнулись с уникальным случаем. 70-летний мужчина поступил с жалобами на огромную опухоль в животе.
При осмотре врачи обнаружили в брюшной полости образование с четкими контурами. После проведения необходимых исследований выяснилось, что это перерастянутый мочевой пузырь, занимавший большую часть живота. Об этом сообщили в пресс-службе Елизаветинской больницы.
Врачи установили катетер и выпустили из пациента почти 9 литров мочи – это в 13 раз больше, чем нормальный объем.
По словам специалистов, такой случай очень редкий. Обычно мочевой пузырь может вместить не более 700 мл.
Врачи диагностировали у пациента доброкачественную гиперплазию предстательной железы, которая и привела к такой ситуации.
«Хроническая задержка мочи, цистит, множественные камни мочевого пузыря – это осложнения болезни»
— резюмировали специалисты больницы.
Пациент прошел лечение и вскоре был выписан из больницы. Теперь он будет наблюдаться у врачей амбулаторно.