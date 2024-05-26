COVID-19 в Петербурге за сутки нашли у 152 человек

Больше 150 заболевших коронавирусом нашли в Петербурге за сутки. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
По данным на 26 мая, в городе выявили 152 случая заболевания коронавирусом. Один человек погиб от инфекции.
Сейчас для приема и лечения больных с коронавирусом в городе задействованы шесть стационаров. Всего для пациентов с инфекцией развернули 1 174 коек. На лечении в стационарах Петербурга находятся 840 человек. Среди них – 76 в реанимации, пять пациентов подключены к ИВЛ.
22 мая стало известно, что в России выявили 178 пациентов, подхвативших новых штамм коронавируса FLiRT. В Роспотребнадзоре рассказали, что опасность нового штамма коронавируса не выше, чем у других. Среди симптомов – лихорадка, ломота в мышцах, головная боль, боль в горле, потеря вкуса и обоняния и другое.