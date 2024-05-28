8 фактов о загаре, которые пугают

Почти каждый знает, что загар вреден для кожи человека и может вызвать рак. Но это не останавливает миллионы россиян, которые не прячутся от солнца на даче и с удовольствием подставляют бока солнцу на пляже.
Аналогичная проблема есть и в других странах. Так, издание ksl.com указало на то, что каждый год солярии посещают 30 миллионов американцев. Более 1 миллиона человек посещают солярий каждый день.
Хотя некоторые люди думают, что загар придает коже «здоровое» сияние, любой загар является признаком повреждения кожи,
— отметила в пресс-релизе Шэрон Миллер, ученый FDA и международный эксперт по УФ-излучению и загару.
Самое важное, что нужно сделать, чтобы защитить себя от рака кожи, — это свести к минимуму воздействие вредных ультрафиолетовых лучей, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям. Вот несколько фактов о загаре, которые помогут вам быстрее отказать от привычки загорать.
Безопасного загара не существует
Любой загар – это повреждение кожи, и человеку не нужен «базовый загар» перед отпуском, чтобы избежать солнечных ожогов.
Лучший способ защитить свою кожу во время пляжного отдыха — использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30 и ограничить время пребывания под прямыми солнечными лучами в полдень.
Загар может вызвать раннее старение кожи
Некоторые люди загорают, потому что думают, что это улучшит их внешний вид. На самом деле вред, который они наносят коже, настигнет их быстрее, чем они думают. Загар приводит к тому, что кожа теряет эластичность, на ней появляются морщины, она начинает шелушиться.
Солярии значительно повышают риск развития меланомы
Существует миф, что ультрафиолетовое излучение соляриев не вызывает рак. Исследования показали, что у людей, подвергающихся воздействию ультрафиолетового излучения в солярии, риск развития меланомы увеличивается на 75 процентов. Другое исследование показало, что это может повысить вероятность заболевания меланомой у человека в три раза.
В США загар в помещении является причиной около 419 000 случаев рака кожи каждый год (для сравнения, курение вызывает около 226 000 случаев рака легких каждый год в той же стране).
Солнечные ожоги в детстве наиболее опасны
Солнечные ожоги в юном возрасте увеличивают риск развития рака кожи, показало новое исследование.
Стоит об этом помнить, когда будете отправлять своих подростков понежиться на солнышке.
Пребывание на солнце может вызвать рак глаз
Если люди загорают без защитных очков, они повышают риск повреждения глаз. Веки созданы для защиты глаз человека, но их кожа очень тонкая и хрупкая.
По данным Skincancer.org, до 10 процентов катаракты вызваны ультрафиолетовым излучением. В некоторых случаях это может привести к слепоте.
Загар нарушает микробиоценоз кожи
Кожа, самый большой орган человеческого тела, является домом для огромного количества бактерий, грибов и вирусов – микроорганизмов, составляющих кожную микробиоту. Помимо прочего, эти микробные популяции, организованные в сложные структуры сообществ, защищают нас от патогенов.
Солнце необратимо повреждает ДНК клеток
Солнечный свет множеством различных способов повреждает ДНК в клетках кожи. Ультрафиолет признан канцерогеном, способным нанести структурный ущерб клеточной ДНК. Это приводит к нарушениям в выполнении клетками своих функций.
Международная группа ученых обнаружила, что радикалы, генерируемые ультрафиолетовым излучением, могут вызывать повреждение ДНК с помощью соединений, полученных из меланина. Процесс с участием меланина создает повреждения в ДНК, что может приводить к мутациям, вызывающим меланому.
У человека может развиться зависимость от солнца
Привычку посещать солярии может вызывать зависимость от солнца.
Это подтверждается исследованиями, показывающими, что у мышей, которых многократно подвергали воздействию солнечного света, вырабатывались эндорфины, вызывающие ощущение радости и удовольствия. Когда мышам дали препарат, блокирующий действие опиоидов, у них появились признаки абстиненции.
Если вы чувствуете грусть после возвращения из отпуска, возможно, отчасти это просто ломка по эндорфинам.