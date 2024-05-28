Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците вакцины от коклюша «Пентаксим»

В Росздравнадзоре прокомментировали информацию о якобы возникших в РФ перебоях с вакциной «Пентаксим» против коклюша. В ведомстве заверили, что объем ввода препарата в гражданский оборот не изменился по сравнению с показателями прошлых лет.
Ранее «Медвестник» сообщил о максимальной заболеваемости коклюшем в России за последние 30 лет, при этом указав, что в ряде регионов страны есть перебои с самой распространенной вакциной против этого недуга – «Пентаксим».
Однако в Росздравнадзоре эти данные опровергли. Там отметили, что с начала 2024 года в оборот ввели свыше 1,4 миллиона упаковок препарата. Это соответствует показателям предыдущих лет год к году.
«По данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день остатки вакцины составляют более 2,4 миллиона упаковок»,
– сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.