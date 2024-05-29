Правила загара для тех, кто не хочет попасть в реанимацию с ожогами 80% кожи

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В Петербурге наделала шума новость о девушке, которая попала в реанимацию с ожогами 80% тела после загар. 21-летняя пострадавшая живет в Московском районе Петербурга на Вертолетной улице. Как сообщается, она находилась на солнце, не позаботившись о защите кожи. Известно, что госпитализировали девушку в понедельник, 27 мая, около 16 часов.

Многие удивляются, как такое могло произойти. Однако, врачи отмечают, что такое вполне возможно. Риск наиболее велик для людей со светлым фототипом кожи, обладателей рыжих волос или светлых глаз. У таких людей мало пигмента мелатонина, то есть, их кожа лишена природного защитного «фильтра».

Позже появилась информация, что девушка загорала без SPF-крема на протяжении 5 часов, в результате чего получила не только ожоги, но и обезвоживание, в результате чего и попала в реанимацию.

Как бы там ни было, с приходом жары в Петербург нелишним будет вспомнить о правилах загара, о которых постоянно напоминают Роспотребнадзор и МЧС. Мойка78 собрала те из них, о которых вы могли не знать.

Не употребляйте алкоголь

Употребление алкоголя ускоряет образование солнечных ожогов и повышает риск тяжелых поражений кожи. Это связано, с одной стороны, с тем, что опьяневший человек хуже регулирует свои болевые ощущения и может не обратить внимание на жжение. С другой стороны, алкоголь способствует обезвоживанию и быстрейшему перегреву.

Пейте воду

Плохое самочувствие после нахождения на открытом солнце может быть связано не только с термическими ожогами, но и с обезвоживанием, которое в жару наступает очень быстро. Важно поддерживать водный баланс, чтобы «увлажнять» и охлаждать кожу изнутри.

Не забывайте переворачиваться

Пляж. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Просто лечь и лежать на солнце – это прямой путь к солнечным ожогам. Переворачиваться с боку на бок и со спины на живот нужно раз в 5-10 минут. Нельзя спать на пляже! Также не стоит отправляться на него после приема пищи. Все по той же причине – вас может разморить и потянуть в сон.

Окунайтесь в воду, но тщательно вытирайтесь

Желательно заходить в море, другой водоем или в бассейн не реже, чем раз в 20 минут. Либо с такой же периодичностью принимать душ, предварительно дав телу остыть в тени. После кожу тщательно вытирают, чтобы на ней не осталось капель – они могут спровоцировать ожог.

Используйте солнцезащитный крем

Если под рукой нет крема для защиты кожи от солнца, сделайте его самостоятельно. Для этого можно использовать 1 сырой желток, по 1 чайной ложке оливкового масла и лимонного сока. Маска наносится на тело за полчаса до выхода на солнце, затем смывается без мыла. Оставшаяся на коже пленка будет защищать ее от ожогов.

Ешьте помидоры и шоколад

Этот летний овощ содержит в большом количестве вещество ликопин, которое выступает естественным SPF-фильтром для нашей кожи. Помимо помидоров, его можно найти в сладком перце красного и оранжевого цвета, а также других фруктах и овощах ярких расцветок. Рыба и зеленый чай – еще два источника ликопина, поступление в организм которого помогает снизить вероятность получения солнечных ожогов на 33 процента.
Темный шоколад защищает кожу от ожогов благодаря флавоноидам, а кофеин благотворно влияет на клетки, защищая их от рака (но пить на пляже лучше исключительно чистую воду).

Также не стоит забывать о простых правилах, таких как не выходить на солнце с 12 до 16, носить широкополые головные уборы и использовать крем после загара.

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