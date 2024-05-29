Правила загара для тех, кто не хочет попасть в реанимацию с ожогами 80% кожи

В Петербурге наделала шума новость о девушке, которая попала в реанимацию с ожогами 80% тела после загар. 21-летняя пострадавшая живет в Московском районе Петербурга на Вертолетной улице. Как сообщается, она находилась на солнце, не позаботившись о защите кожи. Известно, что госпитализировали девушку в понедельник, 27 мая, около 16 часов.
Многие удивляются, как такое могло произойти. Однако, врачи отмечают, что такое вполне возможно. Риск наиболее велик для людей со светлым фототипом кожи, обладателей рыжих волос или светлых глаз. У таких людей мало пигмента мелатонина, то есть, их кожа лишена природного защитного «фильтра».
Как бы там ни было, с приходом жары в Петербург нелишним будет вспомнить о правилах загара, о которых постоянно напоминают Роспотребнадзор и МЧС. Мойка78 собрала те из них, о которых вы могли не знать.
Не употребляйте алкоголь
Пейте воду
Плохое самочувствие после нахождения на открытом солнце может быть связано не только с термическими ожогами, но и с обезвоживанием, которое в жару наступает очень быстро. Важно поддерживать водный баланс, чтобы «увлажнять» и охлаждать кожу изнутри.
Не забывайте переворачиваться
Просто лечь и лежать на солнце – это прямой путь к солнечным ожогам. Переворачиваться с боку на бок и со спины на живот нужно раз в 5-10 минут. Нельзя спать на пляже! Также не стоит отправляться на него после приема пищи. Все по той же причине – вас может разморить и потянуть в сон.
Окунайтесь в воду, но тщательно вытирайтесь
Используйте солнцезащитный крем
Если под рукой нет крема для защиты кожи от солнца, сделайте его самостоятельно. Для этого можно использовать 1 сырой желток, по 1 чайной ложке оливкового масла и лимонного сока. Маска наносится на тело за полчаса до выхода на солнце, затем смывается без мыла. Оставшаяся на коже пленка будет защищать ее от ожогов.
Ешьте помидоры и шоколад
Также не стоит забывать о простых правилах, таких как не выходить на солнце с 12 до 16, носить широкополые головные уборы и использовать крем после загара.