Что нельзя есть и пить в жару, а что — можно и нужно для хорошего самочувствия

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На большую часть России, включая Петербург, пришла жара. Чтобы пережить высокие температуры и сохранить крепкое здоровье, необходимо уделять особое внимание диете — поддерживать уровень жидкости в организме и употреблять легкую в переваривании и свежую пищу.

Врачи советуют ограничить употребление напитков, которые способствуют обезвоживанию таких, как алкоголь, напитки с кофеином и сладкие газированные напитки. Заменить их нужно на 8-10 стаканов простой воды.

Отдайте предпочтение салатам с листовой зеленью, огурцами, помидорами, нежирными белками, такими как отварная курица или рыба, и используйте травы и специи для придания вкуса вместо жирных соусов.

«Охлаждающим» эффектом, по мнению диетологов, обладают огурец, арбуз, мята, цитрусовые, йогурт и кокосовая вода — они помогают регулировать температуру тела во время сильной жары.

Вот, какие еще есть советы относительно питания в жару.

Что нельзя есть в жару

Жирная пища, которая тяжело переваривается, но дает много энергии, нужна нашему организму зимой – она позволяет согреться и чувствовать себя активным, несмотря на холода. Летом же от нее лучше отказаться, перейдя на куриную грудку, индюшатину, крольчатину, нежирную рыбу.

Не лучшим вариантом считается выпечка, бублики, сладости, хлебобулочные изделия, а также разнообразные быстрые перекусы, включая гамбургеры и бутерброды.

А также:

  • картофель,
  • макароны,
  • бобовые,
  • свинина и баранина,
  • фабричное мороженное,
  • острая и соленая пища.

Последняя вызывает сильную жажду и задерживает жидкость в организме, провоцируя отеки и повышение артериального давления.

Лучшая альтернатива любым сладостям на лето – домашнее фруктовое мороженое с минимальным содержанием сахара.

Что нельзя пить в жару

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от крепкого кофе и черного чая, заменив их зеленым чаем или травяными чаями с добавлением мяты, душицы и имбиря.

Под запретом также сладкие газированные напитки и фабричные соки – сахар, который в них содержится, не позволяет эффективно утолять жажду.

Молочные продукты могут быть опасны просто потому, что высокие температуры провоцируют быстрое развитие в них опасных микроорганизмов. Кефир без сахара летом принесет больше пользы для здоровья, чем молоко.

Алкоголь также употреблять не рекомендуется, особенно в полдень и на пляже – он вызывает обезвоживание и повышает риск получить солнечные ожоги.

Что нужно есть в жару

Овощной салат хорош в жару. Фото: Pxhere

Энергию нужно получать в любое время года. И пусть в жаркий день аппетит может быть сильно снижен, отказываться от питания нельзя.

Включать в свой рацион летом нужно те продукты, которые дают энергию, но перевариваются при этом легко. Как рассказала телеканаду RT диетолог Елена Соломатина, это могут быть:

  • нежирные творог и сыр,
  • кисломолочные продукты,
  • нежирные рыба и мясо,
  • овощи, фрукты и ягоды.

По ее словам, последние отлично насыщают организм влагой, которая очень хорошо усваивается. Клетчатка «подкармливает» микробиом, который отвечает, в том числе, за адаптационные механизмы организма. А антиоксиданты помогают поврежденным загаром клеткам быстрее восстановить свои функции.

При этом Роспотребнадзор рекомендует есть фрукты в первой половине дня, чтобы успели полностью перевариться и не провоцировали процессы брожения. И отдавать предпочтение кислым сортам, к примеру, крыжовнику и вишне.

Овощи – еще один вариант для летнего питания. Они способны практически полностью удовлетворить потребность организма в питательных веществах и энергии в жаркие дни. Огурцы, помидоры, кабачки, редис хороши вместе с зеленью, которая восполняет запасы солей, вымываемых вместе с потом.

Что нужно пить в жару

Обычная питьевая вода без газов – лучший вариант для утоления жажды и восполнение водно-солевого баланса летом. Кроме нее, можно добавить в свой рацион:

  • зеленый и травяной чай,
  • натуральный домашний лимонад,
  • свежевыжатые соки, особенно овощные,
  • домашние компоты с минимальным содержанием сахара,
  • квас,
  • чайный гриб.

Жидкость должна быть комнатной температуры или чуть прохладнее, но ни в коем случае не ледяная. Воду можно слегка подсолить, тогда она будет лучше утолять жажду.

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