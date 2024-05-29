Что нельзя есть и пить в жару, а что — можно и нужно для хорошего самочувствия

На большую часть России, включая Петербург, пришла жара. Чтобы пережить высокие температуры и сохранить крепкое здоровье, необходимо уделять особое внимание диете — поддерживать уровень жидкости в организме и употреблять легкую в переваривании и свежую пищу.
Врачи советуют ограничить употребление напитков, которые способствуют обезвоживанию таких, как алкоголь, напитки с кофеином и сладкие газированные напитки. Заменить их нужно на 8-10 стаканов простой воды.
Отдайте предпочтение салатам с листовой зеленью, огурцами, помидорами, нежирными белками, такими как отварная курица или рыба, и используйте травы и специи для придания вкуса вместо жирных соусов.
Вот, какие еще есть советы относительно питания в жару.
Что нельзя есть в жару
Жирная пища, которая тяжело переваривается, но дает много энергии, нужна нашему организму зимой – она позволяет согреться и чувствовать себя активным, несмотря на холода. Летом же от нее лучше отказаться, перейдя на куриную грудку, индюшатину, крольчатину, нежирную рыбу.
А также:
- картофель,
- макароны,
- бобовые,
- свинина и баранина,
- фабричное мороженное,
- острая и соленая пища.
Последняя вызывает сильную жажду и задерживает жидкость в организме, провоцируя отеки и повышение артериального давления.
Что нельзя пить в жару
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от крепкого кофе и черного чая, заменив их зеленым чаем или травяными чаями с добавлением мяты, душицы и имбиря.
Под запретом также сладкие газированные напитки и фабричные соки – сахар, который в них содержится, не позволяет эффективно утолять жажду.
Алкоголь также употреблять не рекомендуется, особенно в полдень и на пляже – он вызывает обезвоживание и повышает риск получить солнечные ожоги.
Что нужно есть в жару
Энергию нужно получать в любое время года. И пусть в жаркий день аппетит может быть сильно снижен, отказываться от питания нельзя.
Включать в свой рацион летом нужно те продукты, которые дают энергию, но перевариваются при этом легко. Как рассказала телеканаду RT диетолог Елена Соломатина, это могут быть:
- нежирные творог и сыр,
- кисломолочные продукты,
- нежирные рыба и мясо,
- овощи, фрукты и ягоды.
По ее словам, последние отлично насыщают организм влагой, которая очень хорошо усваивается. Клетчатка «подкармливает» микробиом, который отвечает, в том числе, за адаптационные механизмы организма. А антиоксиданты помогают поврежденным загаром клеткам быстрее восстановить свои функции.
Овощи – еще один вариант для летнего питания. Они способны практически полностью удовлетворить потребность организма в питательных веществах и энергии в жаркие дни. Огурцы, помидоры, кабачки, редис хороши вместе с зеленью, которая восполняет запасы солей, вымываемых вместе с потом.
Что нужно пить в жару
Обычная питьевая вода без газов – лучший вариант для утоления жажды и восполнение водно-солевого баланса летом. Кроме нее, можно добавить в свой рацион:
- зеленый и травяной чай,
- натуральный домашний лимонад,
- свежевыжатые соки, особенно овощные,
- домашние компоты с минимальным содержанием сахара,
- квас,
- чайный гриб.
Жидкость должна быть комнатной температуры или чуть прохладнее, но ни в коем случае не ледяная. Воду можно слегка подсолить, тогда она будет лучше утолять жажду.