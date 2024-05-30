Первая помощь при обмороке от жары

В Петербург нагрянула летняя жара. Наверное, каждый житель города в сердцах уже высказал, что о ней думает на самом деле. Особенно нелегко приходится людям, страдающим от сосудистых заболеваний, в жаркую погоду они вынуждены чувствовать постоянное недомогание.
Обмороки и как их избежать
По словам Купцова, обморок (или синкопе, синкопальное состояние) — эпизод кратковременной потери сознания по вине недостатка кислорода, поступающего в головной мозг. Под влиянием раздражающего фактора — например, духоты – нервная система меняет сердечный ритм и тонус сосудов. Также есть риск свалиться в обморок при неприятном запахе, переутомлении и продолжительном стоянии на ногах.
Почему часто падают именно девушки?
Врач объяснил, что охватившая Петербург духота оказывает сосудорасширяющее действие, что понижает давление. Это с учетом того, что многие женщины (в частности, молодые), и без этого страдают от не слишком высокого давления.
Если женщина с самого утра проедется в полном вагоне метро, где практически нечем дышать, то существенно возрастает риск вазовагального «летнего» обморока, когда в мозге наступает дефицит кислорода.
«Реже обмороки бывают ортостатическими, возникающие при быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное. Классика жанра — резко встать с кровати, уронить давление и упасть обратно»,
— отметил Никита Купцов.
Также существуют психогенные обмороки — на фоне панических атак или истерии. Но они встречаются намного реже.
Экстренная помощь:
- Вызвать врачей как можно скорее.
- Обеспечить человеку приток свежего воздуха.
- Расстегнуть воротник, верхние пуговицы на рубашке и убрать галстук — ничто не должно мешать дыханию.
- Приподнять пострадавшему ноги, а под них положить какой-либо предмет.
Обычно спустя 1-2 минуты человек приходит в себя, но если есть желание вовсе избежать вазовагального обморока, необходимо соблюдать простые рекомендации: избегать духоты, пить чистую воду, носить легкую одежду и не пропускать завтрак. Этого, по словам врача, будет достаточно.
Как спастись от аномальной жары и охладить квартиру
В своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова рассказывала о правилах поведения в знойную погоду.
Дополнительно врач предостерегла от потребления холодной воды, так как это ведет к переохлаждению слизистых оболочек и тонзиллитам. Также холодная вода не позволяет желудку нормально вырабатывать сок, из-за чего нарушается процесс переваривания белка.
Вместе с водой можно употреблять чай или кофе. Или же добавлять в воду не больше пол-лимона в сутки, поскольку он способствует восстановлению баланса. Не рекомендуется употреблять сладкие газированные напитки, так как быстрое привыкание к ним повышает риск ожирения.
Охлаждает квартиру правильно
В интервью радио Sputnik Зухра Павлова дала рекомендации, как без кондиционера и вентилятора спастись от жары в квартире. Это особенно актуально для жителей Петербурга, ведь жара не думает ослабевать, из-за чего дома за ночь банально не успевают остывать. Как итог – люди вынуждены влачить существование в раскаленных квартирах.
«До Нового года осталось 220 дней. А пока в квартире 29 градусов»,
— написал в редакцию Мойки78 читатель Максим, прислав фотографию домашнего градусника с неутешительной отметкой.
Как советует Зухра Павлова, важно, чтобы в квартиру поступал свежий воздух. На окна можно повесить светоотражающие пленки, либо зашторить их, чтобы помещение не нагревалось от солнца. Помогают и растения – из-за них в помещении больше кислорода, а испаритель или расставленная вода не позволят пересохнуть слизистой.
Также существуют напольные кондиционеры, которые не придется устанавливать. Они не слишком дорогие и могут остудить одну из комнат.
«При этом важно не направлять холодный воздух на человека, потому что можно переостудиться, а это в свою очередь снизит иммунную защиту»,
— отметила специалист.
Что есть в жару для хорошего самочувствия
Как в беседе с RT рассказала диетолог Елена Соломатина, в жаркую погоду рекомендуется употреблять в пищу те продукты, что легко перевариваются и не дают нагрузки на пищеварительный тракт.
В них содержится много антиоксидантов, которые нужны организму в тот момент, когда человек находится на солнце. Также можно побаловать себя мороженым — но следить, чтобы в составе было натуральное молоко или сливки, сахар в допустимых количествах, небольшое количество калорий, не было красителей и ароматизаторов.