Флеболог рассказал о самых тяжелых последствиях варикоза

Часто люди не спешат обращаться к врачу с варикозом, считая, что серьезных последствий для здоровья от этой проблемы не будет. Однако это не так — болезнь может прогрессировать. О самых печальных последствиях варикоза рассказал хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров.
По словам медика, к флебологу человек может обратиться с любым дискомфортом в ногах. Это может быть ощущение отека, боли и другое, сообщил Петербург2.
Сидоров рассказал о самых серьезных осложнениях варикоза. Это, по его словам, тромбоз и тромбофлибит. В результате происходит застой венозной крови. В будущем пациента может ждать долгое лечение и даже летальный исход. Такое бывает, если тромб отрывается и летит к легким, образуя тромбоэмболию.
Кроме того, если запустить варикоз, человек может столкнуться с возникновением трофических язв из-за нарушения венозного оттока.