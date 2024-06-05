Какую воду лучше пить в жару, газированную или обычную: мифы и правда

Употребление жидкости в жару очень важно для хорошего самочувствия. При высоких температурах необходимо в сутки выпивать не менее 40 мл жидкости на 1 кг массы тела. То есть мужчине весом под 100 кг нужно выпить до 4 литров воды. А 60-килограммовой девушке – 2,4 литра.
При этом лучшим вариантом для утоления жажды считается чистая питьевая вода. Но правда ли, что газированная вода лучше утоляет жажду? Что она полезнее, чем обычная? И стоит ли заменить обычную питьевую воду минеральной на постоянной основе?
Мойка78 собрала все мифы и правду о газированной воде (без добавок, сахара, подсластителей).
Мифы о газированной минеральной воде
Миф: газированной воды нужно меньше, чтобы напиться
Правда: эксперимент на 100 добровольцах, о котором рассказали в эфире программы «Жить здорово!», показал, что газированная вода действительно способствует быстрому утолению жажды. Это связно с воздействием пузырьков газа на механорецепторы желудка. Организму «кажется», что он получил больший объем воды, и насыщение наступает быстрее.
Миф: от минеральной воды происходит вздутие живота
Правда: как объяснила в эфире той же программы Елена Малышева, газированная вода не приводит к вздутию живота. Газы не опускаются вниз, а поднимаются вверх, провоцируя отрыжку. А вздутие кишечника провоцируют бактерии, которые там обитают. Брожение может стимулировать сахар – с этой точки зрения газировка действительно вызывает вздутие живота, но только в том случае, если речь идет о сладких газированных напитках.
Миф: минералка способствует повышению артериального давления
Правда: этот миф имеет под собой медицинское обоснование. Дело в том, что минеральная вода содержит больше солей, чем обычная питьевая. А любая соль способна задерживать воду в организме, вызывая отеки и повышение артериального давления. Проблема решаема – для ежедневного употребления нужно выбирать не лечебную, а столовую минеральную воду.
Миф: сильногазированная минералка полезнее, чем обычная
Правда: на самом деле больше газа в минеральную воду добавляют только ради того, чтобы она дольше хранилась – сроки годности у такой воды больше в два раза. Что касается пользы для здоровья, то оптимальным выбором будет минеральная вода природной газации.
Миф: минералка спасает после обезвоживания и кишечного отравления
Правда: это действительно так, поскольку сильное обезвоживание приводит к тому, что организм теряет не только воду, но и соли, без которых наши органы не могут правильно работать. После отравления, когда есть совсем не хочется, восполнить запас таких солей поможет минеральная вода. Только выбирать нужно ту, которая имеет минимальную газацию, чтобы не добавлять нагрузку на ЖКТ.
Миф: газированная вода разрушает эмаль зубов
Правда: это касается только сладкой газировки, как и любых других сахаросодержащих напитков. Сами по себе газы углекислой кислоты не опасны для эмали – взаимосвязь между употреблением минералки и кариесом не подтверждена исследованиями.
Миф: газированная минеральная вода помогает от запоров
Правда: в исследовании с участием 40 пожилых людей, которые в течение двух недель употребляли минеральную газированную воду, врачи отметили уменьшение частоты запоров на 58% по сравнению с группой, которая употребляла простую воду.
Какая вода полезнее, газированная или обычная?
Врачи утверждают, что слегка подсоленная вода лучше утоляет жажду. С этой точки зрения можно использовать в своем дневном рационе столовую или лечебно-столовую минеральную воду, либо добавлять щепотку соли в обычную. При этом специалисты не рекомендуют пить лечебную минеральную воду без назначения врача – содержание солей и минералов в ней намного больше нормы, а значит, это может негативно повлиять на самочувствие.
Что касается целебных свойств минералки, то они, по словам медиков, сильно преувеличены. Минеральной водой можно разве что дополнить определенную диету по назначению врача. Сама по себе она вылечить ничего не сможет.
Вывод такой: если вам нравится пить минералку, пейте. У нее есть определённые полезные свойства. Но если вы будете употреблять чистую питьевую негазированную воду в жару, вы тоже ничего не потеряете.