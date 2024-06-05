ФМБА выпустит четыре препарата от редких болезней

Федеральное медико-биологическое агентство России выпустит в 2026 году четыре препарата для лечения редких заболеваний. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме.
Специалисты выпустят препараты, необходимые для лечения мышечной дистрофии, легочной артериальной гипертензии, синдрома короткой кишки, а также мусковисцидоза, сообщило ТАСС.
Как рассказали в агентстве, при поддержке Минпромторга к работе над новыми препаратами также привлекли наиболее опытные фармацевтические компании. Первоочередные орфанные препараты планируют выпустить в 2026 году.
ПМЭФ в Петербурге стартовал 5 июня, форум будет идти до 8 июня. Ленинградская область на форуме подписала соглашение о создании центра протезирования с реабилитацией и адаптацией для нужд участников спецоперации.