Солистка камерного хора Кантиллена Людмила Рожнева представит город на всероссийском конкурсе Миссис Россия 2024

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На фото Людмила Рожнёва. Фотограф Сергей Мисенко.

«Наш город представит достойная многодетная мама, с яркой жизненной позицией и активным участием в социальной и культурной жизни города»,

— сообщила президент Федерации Миссис Санкт-Петербург Наталья Рогова.

Вот что удалось выяснить о Людмиле Рожнёвой из открытых источников:

По совместительству Людмила не только «Миссис Санкт-Петербург 2023», многодетная мать и любящая жена, но и генеральный директор компании «Доминант» по Петербургу. С мужем, с которым они в браке более 14-ти лет, сейчас готовятся к появлению 4-го ребенка.

Не смотря на высокую должность и большое количество домашних обязанностей, Людмила находит время и для социальной активности. Например, она волонтер проекта «Ночлежка», благотворитель «АдВИта» и Крымского детского хосписа. Принимала участие в проекте Единой России «Коробка Храбрости» для Детской Городской больницы №2, где позже самостоятельно организовала для детей новогодний проект «Парад Снегурочек».

Стоит отметить и необычное в наше время хобби Людмилы: она поет в камерном хоре Кантиллена, с которым гастролирует, давая ежемесячные концерты.

Как ни странно, Рожнёва, хоть и косвенно, но успела принять участие и в политике: активно принимала участие в предвыборных мероприятиях «Выборы президента 2024», попала в телевизионные ролики «Единой России», и постоянно оказывает поддержку участникам СВО.

Как стало известно, в настоящее время Рожнёва активно занимается вопросом создания собственного благотворительного фонда помощи талантливым детям.

А нам остается только пожелать Людмиле успехов в Москве, где 4 по 11 августа и пройдет всероссийский конкурс «Миссис Россия 2024».

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