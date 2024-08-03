5 советов, как подготовить погреб к новому сезону

Дачный сезон в самом разгаре, и дачники продолжают делать заготовки на зиму, закатывая варенья, соленья, салаты и прочие консервы длительного хранения. Вот только хранить их в квартире часто бывает негде, поэтому большая часть банок отправляется в дачный погреб.
Как подготовить это подземное хранилище к длительному хранению домашней консервации и сделать так, чтобы хранение банок в погребе было надежным и безопасным? Мойка78 собрала рекомендации экспертов и советы опытных дачников.
Подготовка погреба к зиме: что говорят эксперты
Роспотребнадзор рекомендует хранить банки с домашними консервами в погребе или в холодильнике. Тем самым ведомство приравнивает одно к другому. Но для того, чтобы хранение в погребе было таким же надежным, он должен отвечать ряду параметров.
Как отметил инженер Михаил Кудряшов в беседе с aif.ru, у правильного погреба должны быть:
- дренаж – система отведения грунтовых вод от помещения, которую желательно обустроить на этапе возведения погреба. Если дренажа нет, займитесь им прямо сейчас – это поможет снизить уровень влажности в помещении, чтобы крышки банок не ржавели, а доски стеллажей не гнили;
- утепление – оно работает в связке с вентиляцией, которая отводит лишнюю влагу, и нужно для того, чтобы температурный баланс не нарушился. Утепление можно провести непосредственно перед началом осеннего сезона, используя современные листовые или напыляемые утеплители;
- вентиляция – помогает воздуху циркулировать и не застаиваться, снижает уровень влажности, препятствуя появлению в погребе плесени. Если в вашем погребе ее до сих пор нет, нужно исправить это – установить однотрубную или двухтрубную систему воздуховодов;
- гидроизоляция — стены, пол, потолок погреба должны быть промазаны гидроизолирующими составами. Их нужно периодически обновлять, проверяя целостность и восстанавливая ее в конце лета или начале осени.
Вентиляционные отверстия закрывают только при температуре ниже нуля. Все остальное время в помещение должен проникать свежий воздух.
Как подготовить погреб к хранению банок: советы дачников
Мало какой погреб может похвастаться идеальной конструкцией, которая обеспечит не менее идеальное хранение банок. А если даже ваш погреб к этому стремится, санитарные мероприятия в нем все равно нужно проводить каждое лето, перед закладкой новых консервов.
Вот, что советуют сделать с погребом дачники:
- истребить мышей и крыс. В погребе часто хранят не только банки, но и картофель, свеклу, морковь, тыкву и т.п. Все это служит источником пищи для грызунов. Поэтому проверьте все помещение на наличие нор, если они есть – бросьте внутрь отраву, а снаружи плотно заложите камнями или осколками кирпича;
- навести порядок. Уберите все прошлогодние овощи, выньте остатки банок. Обметите паутину, уберите мусор;
- провести обработку от плесени. Для отдельно расположенных погребов с этой целью используют серные шашки и прочую сильнодействующую химию. Если погреб расположен под дачным домиком, берут менее токсичные средства, например, медный купорос, марганец или известь. Стены и потолок рекомендуется белить каждый год;
- сделать текущий ремонт. Нужно проверить стеллажи на целостность, стены и потолок – на герметичность. Гнилые и трухлявые доски меняют на новые, предварительно обработав их от влаги;
- просушить к зиме. Для этого погреб открывают и проветривают в солнечную погоду, предварительно убрав задвижки с вентиляционных труб.
Народные умельцы рекомендуют просушить погреб при помощи простой жаровни. При открытых отверстиях ее оставляют в погребе, чтобы ускорить процесс сушки.
На зиму в погребе оставляют специальные осушители воздуха, в которых концентрируется лишняя влага.