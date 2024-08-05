Женщины, придерживающиеся средиземноморской диеты, живут дольше

Крупное исследование, в котором принимали участие 25 315 женщин, показало, как средиземноморская диета влияет на состояние их здоровья и продолжительность жизни.
Всего наблюдение за испытуемыми велось на протяжение 25 лет. Изначально следили только за здоровыми женщинами, у которых брали образцы крови, определяли биомаркеры и собирали информацию о питании.
Период сбора данных длился с апреля 1993 года по январь 1996 года, а анализ данных проводился с июня 2018 года по ноябрь 2023 года.
Оценка средиземноморской диеты (диапазон 0–9) была рассчитана на основе 10 диетических компонентов. Тридцать три биомаркера крови, включая традиционные и новые измерения липидов, липопротеинов, аполипопротеинов, воспаления, инсулинорезистентности и метаболизма, были оценены на исходном уровне с использованием стандартных анализов и ядерно-магнитно-резонансной спектроскопии. Смертность и причина смерти были определены на основе медицинских записей и записей о смерти. Регрессия пропорциональных рисков Кокса использовалась для расчета коэффициентов риска.
Что показало исследование
Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Network Open, показало, что риск смертности от любых связанных со здоровьем причин у женщин, которые придерживались средиземноморской диеты, снизилась на 23%. Это касалось, в том числе, онкологии и болезней сердца.
Наибольшая заслуга диеты заключалась в том, что у женщин не было избыточного веса, сахарного диабета, реакций воспаления в клетках. В норме также был уровень триглицеридов и метаболизм липопротеинов – как и уровень холестерина и глюкозы.
Среди 25 315 участниц исходный возраст в среднем составил 54,6 года. За период наблюдения умерло 3879 из них, включая 935 случая сердечно-сосудистых заболеваний и 1531 смерть от рака.
В чем заключалась суть средиземноморской диеты
Исследователи проводили анализ на основании включения в рацион испытуемых 10 обязательных к употреблению в пищу групп продуктов:
- много овощей (исключая картофель),
- фрукты,
- орехи,
- цельное зерно,
- бобовые,
- рыба и морепродукты,
- оливковое масло холодного отжима.
- птица,
- яйца,
- молочные продукты.
При этом в приоритете были первые 7 пунктов.
Также женщин поощряли употреблять 1 бокал вина в день. Вино можно было заменить двумя бокалами пива или 1/3 бокала ликера.
Красного мяса нужно было употреблять меньше, чем среднее количество, а также по максимум отказаться от употребления сладостей и обработанных продуктов.