Исследователи перечислили диеты, благодаря которым кожа очищается от прыщей

За последнее десятилетие несколько исследований показали, как особенности диеты помогают улучшить или ухудшить состояние кожи при акне.
Например, у людей, которые употребляют продукты с высоким гликемическим индексом (хлебобулочные изделия, консервированные фрукты, картофель, фруктовые соки и сладкие газированные напитки и т.п.) акне диагностируется чаще. Также негативно влияет на состояние кожи употребление обезжиренного молока.
Но правильная диета, с другой стороны, способна очистить кожу от прыщей. Кишечный микробиом оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на нормальную физиологию и гомеостаз тканей кишечника и кожи. Поэтому включение в рацион пробиотиков и пребиотиков, полезных для кишечника, улучшает состояние кожи.
Одно из последних исследований Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана в Германии, результаты которого были опубликованы в журнале Journal of Cosmetic Dermatology, показало, что диета, основанная на употреблении жирных кислот омега-3, также эффективно помогает избавиться от прыщей.
Что показало исследование
Жирные кислоты омега-3 — это тип полиненасыщенных жиров, которые содержатся в рыбе, особенно такой как лосось и тунец, льняном семени, семенах чиа, грецких орехах, морских водорослях. Средиземноморская диета, которая признана одной из лучших для долголетия, обычно включает эти полезные жиры.
В течение 16 недель 60 пациентов придерживались средиземноморской диеты, в которую были добавлены препараты омега-3, полученной из водорослей. Анализы изначально показали, что в организме 98,3% пациентов не хватает этой кислоты. Угревая сыпь на лице пациентов оценивалась как легкая и умеренная, состоящая из смеси комедонов, папул и пустул. На протяжении всего исследования исследователи измеряли уровни EPA/DHA в крови участников и уровень кожного сала.
По результатам испытания 79,2% испытуемых отметили улучшение состояния кожи, 13,2% не заметили изменений, 7,5% решили, что высыпаний стало больше.
Субъективное клиническое улучшение было зарегистрировано в среднем через 40 дней по количеству комедонов (37,1%), пустул (62,9%) и папул (40,3%).
Абсолютный уровень кожного сала на лице снижался на протяжении всего исследования в среднем с 179,35 мкг/см2 до 153,1 мкг/см2.
Что ели испытуемые
Сравнивая потребляемые продукты с результатом, исследователи пришли к выводу, что овощи, фрукты и цельнозерновые продукты были наиболее полезны для состояния кожи, тогда как рафинированный сахар, алкоголь, шоколад, коровье молоко и насыщенные жиры выступали факторами, наиболее негативно влиявшими на состояние кожи.
Пациенты сообщили о наиболее значительных клинических изменениях в среднем через 40 дней, когда дефицит омега-3 в организме был полностью восполнен.