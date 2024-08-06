Врачи в Петербурге проведут уникальную операцию по удалению сосудистой опухоли сетчатки глаза

В Международный день офтальмологии в Петербурге микрохирурги Центра Федoрова проведут операцию по удалению сосудистой опухоли сетчатки глаза у пациентки с редким наследственным заболеванием.
За подобные операции не берутся ни в одной стране мира, рассказали представители центра.
В петербургском Центре Федoрова разработали методику, которая позволяет выполнять такие манипуляции с помощью специальной инновационной лазерной технологии. Разработка заняла около 30 лет.
Операция сопряжена с высоким риском – опухоль находится прямо на диске зрительного нерва. Малейшая неточность чревата полной или частичной потерей зрения на оперируемом главу. Обычно в таких случаях врачи выбирают тактику наблюдения, при которой пациента, как правило, ждет постепенная, но неизбежная слепота.
На протяжении последних лет петербургские врачи проводят успешные операции по удалению ангиом сетчатки глаза при болезни Гиппеля-Линдау. В этом году по инициативе руководства петербургского филиала федерального центра была создана междициплинарная группа врачей для лечения больных с этой редкой орфанной патологией.