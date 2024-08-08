Поднятие тяжестей снижает жировые отложения так же эффективно, как и кардиотренировки

Думаете, что бег по утрам или фитнес по вечерам — лучший вариант для снижения жировых отложений? Оказывается, да. Но не только.
Новое исследование, опубликованное в European Heart Journal, укрепило репутацию силовых тренировок как эффективного средства для сжигания лишних килограммов, показав, что поднятие тяжестей работает не хуже, чем кардиотренировки, если нужно избавиться от жировых отложений.
В чем заключалась суть исследования
В исследовании приняли участие 406 человек в возрасте 35-70 лет с избыточным весом или ожирением и повышенным артериальным давлением. Участники были случайным образом распределены по группам, которым было предписано заниматься разными видами тренировок (группа силовых тренировок, группа аэробных тренировок и комбинированная группа силовых и аэробных упражнений) по 1 часу в день три раза в неделю в течение 1 года.
Все тренировки велись под наблюдением специалистов.
Все участники получили одинаковые рекомендации по питанию. Потребление пищи контролировалось, хотя существенное сокращение калорий не было обязательным. Испытуемых также попросили по возможности не менять образ жизни вне тренировок. Уровень активности участников исследования отслеживался.
Что показало исследование
Через год все участники были повторно протестированы, чтобы сравнить полученные данные в отношении уровня глюкозы в крови натощак, процентного содержания жира в организме, холестерина в крови и артериального давления – основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В группах, которые выполняли аэробные и комбинированные упражнения, были зафиксированы самые значительные изменения в сторону улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы.
Но это был ожидаемый результат.
Удивило исследователей другое: испытуемые во всех трех группах потеряли одинаковое количество жировых отложений.
Интересно, что, несмотря на одинаковую потерю веса во всех группах, те, кто занимался только силовыми тренировками, потребляли примерно на 100–200 калорий в день больше, чем испытуемые в других группах. То есть, если бы они отказались от этих пары сотен калорий, то эффект мог бы быть еще более внушительным – испытуемые могли похудеть еще больше.
Выводы
Результаты исследования показывают, что поднятие тяжестей ничем не хуже бега или прыжков на месте, когда стоит цель убрать лишний жир. Понятно, что наиболее эффективным на этом пути будет работа над энергетическим балансом и созданием дефицита калорий. Но если вам легче всего даются силовые упражнения, можете выполнять их – эффект для похудения будет.
Другой вопрос, что если задача также состоит в том, чтобы заодно снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, то пальму первенства по-прежнему занимают кардиотренировки.
Это исследование, если сопоставить его с растущими доказательствами преимуществ силовых тренировок для долголетия, показало, что лучшим вариантом будет комбинирование силовых и аэробных тренировок для всех, кто хочет прожить долгую и здоровую жизнь.