Исследование показало, что нужно есть, чтобы стать умнее

То, что мы едим, связано с количеством серого вещества в мозге, здоровьем мозга и скоростью мышления. Недавно проведенное исследование показало, какие пищевые привычки влияют на то, как себя чувствует наш мозг.
Исследование, результаты которого было опубликовано в Nature Mental Health, позволило получить данные о том, какие продукты позволяют человеку чувствовать себя лучше и быстро соображать.
В рамках исследования был проанализирован рацион питания 181 990 человек. Также были собраны данные об их когнитивных способностях, взят анализ крови, сделаны генетический анализ и визуализация мозга.
Участники исследования были разделены на четыре группы:
- те, кто придерживался диеты без крахмала или с пониженным содержанием крахмала (не ели картофель, бобовые и большинство круп),
- вегетарианцы (не употреблявшие яйца, молоко, мясо и рыбу),
- люди, придерживающиеся диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки (все варианты кето-диеты с высоким содержанием животной пищи и сокращением доли круп и овощей),
- люди, диета которых была сбалансирована (овощи, фрукты, злаки, полезные жиры, рыба, бобовые, орехи).
Что показало исследование
В результате наблюдения ученые пришли к выводу, что наиболее оптимальной для здоровья мозга является сбалансированная диета. Она даже способна улучшать когнитивные способности со временем.
Наиболее полезной для здоровья мозга оказалась диета, которая включает оптимальное соотношение бобовых, орехов, фруктов и овощей, зерновых продуктов, семян при умеренном употреблении яиц, молочных продуктов и морепродуктов.
У людей, которые питались по указанному типу, было лучше психическое здоровье и превосходные когнитивные функции по сравнению с другими тремя подтипами. Эта диета связана с большим количеством серого вещества, которое отвечает за интеллект — его было больше по сравнению с людьми, которые питаются менее разнообразно и отдают предпочтение переработанной пище.
Ведущий автор исследования, профессор Цзяньфэн Фэн из университета Уорика подчеркнул важность формирования здоровых пищевых предпочтений, начиная с раннего детства.
Он сказал:
Приучение ребенка к соблюдению здоровой сбалансированной диеты с самого раннего возраста имеет решающее значение для здорового роста. И в семье, и школе ребенок должен получать здоровое сбалансированное питание на основе широкого ассортимента питательных блюд. Это позволит создать среду для поддержания физического и психического здоровья.
Для тех, кто привык к вкусной, но бедной питательными веществами пище, исследователи предложили вносить корректировки в питание постепенно.
Последовательно сокращая потребление сахара и жира с течением времени, люди могут обнаружить, что их начинает тянуть к более здоровому рациону.