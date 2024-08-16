Клещи чаще всего кусают петербуржцев в Курортном районе

За последнюю неделю в Петербурге зафиксировали 821 случай укуса клещей. В лидеры по этому показателю снова вышел Курортный район, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года клещи стали атаковать петербуржцев на 35,7 % реже.
Большинство вредителей пациенты «подцепили» за чертой города. В самом Петербурге в период с 8 по 14 августа произошло 89 случаев присасывания клещей.
Чаще всего они нападают в Курортном районе – там за помощью врачей обратились 43 человека. На втором месте Петродворцовый район – 10 случаев, а третье поделили Выборгский и Приморский районы. Там зарегистрировали по шесть случаев.
В городе зафиксировали два случая заболевания клещевым энцефалитом и 14 случаев клещевого боррелиоза. Шесть из них выявили у детей.