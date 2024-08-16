ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян. Что известно об инфекции

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Вспышка оспы обезьян в Демократической Республике Конго стала причиной того, что Всемирная организация здравоохранения 14 августа объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что требуется принять «скоординированные международные ответные меры», чтобы прекратить подобные вспышки и спасти жизни. Его слова приводит РБК со ссылкой на иностранные СМИ.

Вирус в настоящее время стремительно распространяется по африканским странам, в том числе Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.

Согласно отчету ВОЗ, который был опубликован 12 августа, с января 2022 года по июнь 2024 года в мире было зафиксировано 99 176 случаев заболевания оспой обезьян. В Конго с начала года зарегистрировано более 13,7 тыс. случаев заболевания, 450 человек умерли.

На борьбу с распространением инфекции ВОЗ выделила $1,5 млн, отметив, что в целом сумма должна быть в 10 раз больше. Источники финансирования еще предстоит найти.

Ранее первый случай этой оспы зафиксировали в Швеции и Пакистане.

Ситуация с оспой обезьян в России

Первый случай обезьяньей оспы выявили в июле 2022 года у мужчины, который вернулся из путешествия в Португалию. С тех пор болезнь регистрировалась еще несколько раз, в том числе в январе 2024 года в Петербурге.

Поскольку в России нет животных, которые являются переносчиками вируса, все случаи могут быть только завозными.

В настоящее время угрозы распространения оспы обезьян в России нет, сообщил Роспотребнадзор. Во всех пунктах пропуска, по заявлению ведомства, осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил «Известиям», что завершена разработка новой безопасной вакцины от оспы обезьян. Однако, доклинические и клинические испытания займут еще около года. А чтобы начать испытания, нужно финансирование, которое ученые пока не получили.

Также в России есть вакцина от оспы обезьян «Ортопоксвак», которую создали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Что такое оспа обезьян, пути передачи, симптомы и лечение

Болезнь вызывается вирусом. Оспа обезьян передается несколькими путями:

  • от человека к человеку. Частички вируса попадают в организм здорового человека через слюну при разговоре или поцелуе, при тактильном контакте, а также от беременной женщины к плоду;
  • от зараженного животного. Контакт с кровью, слюной и прочими биологическими жидкостями при разделке пойманного зверя и приготовлении его мяса может стать причиной передачи вируса;
  • через вещи, которыми пользовался больной. Не только иглы, но и постельное белье, а также одежда, которой пользовался зараженный, могут стать источниками заражения.

Первые симптомы оспы обезьян появляются в среднем через 1 неделю после заражения и могут наблюдаться до 1 месяца. В основном это признаки интоксикации, которые включают головную боль, лихорадку, боль в мышцах (особенно спины), общую слабость. К ним также добавляется боль в горле, увеличение лимфоузлов и сыпь.

Сыпь при оспе обезьян очень характерная. Сперва на коже появляются плоские язвы, которые затем превращаются в волдыри, наполненные жидкостью.

Сыпь болезненная. Как и при ветряной оспе, больные остаются заразными, пока все волдыри полностью не сойдут.

Заболевание тяжело протекает у пожилых людей, детей, больных с ослабленным иммунитетом. Поскольку вирус поражает, в том числе, сетчатку глаза, болезнь может привести к слепоте.

Лечение направлено на облегчение состояния больного и предотвращение развития осложнений.

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