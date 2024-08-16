ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян. Что известно об инфекции

Вспышка оспы обезьян в Демократической Республике Конго стала причиной того, что Всемирная организация здравоохранения 14 августа объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что требуется принять «скоординированные международные ответные меры», чтобы прекратить подобные вспышки и спасти жизни. Его слова приводит РБК со ссылкой на иностранные СМИ.
Вирус в настоящее время стремительно распространяется по африканским странам, в том числе Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.
На борьбу с распространением инфекции ВОЗ выделила $1,5 млн, отметив, что в целом сумма должна быть в 10 раз больше. Источники финансирования еще предстоит найти.
Ранее первый случай этой оспы зафиксировали в Швеции и Пакистане.
Ситуация с оспой обезьян в России
Первый случай обезьяньей оспы выявили в июле 2022 года у мужчины, который вернулся из путешествия в Португалию. С тех пор болезнь регистрировалась еще несколько раз, в том числе в январе 2024 года в Петербурге.
Поскольку в России нет животных, которые являются переносчиками вируса, все случаи могут быть только завозными.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил «Известиям», что завершена разработка новой безопасной вакцины от оспы обезьян. Однако, доклинические и клинические испытания займут еще около года. А чтобы начать испытания, нужно финансирование, которое ученые пока не получили.
Также в России есть вакцина от оспы обезьян «Ортопоксвак», которую создали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Что такое оспа обезьян, пути передачи, симптомы и лечение
Болезнь вызывается вирусом. Оспа обезьян передается несколькими путями:
- от человека к человеку. Частички вируса попадают в организм здорового человека через слюну при разговоре или поцелуе, при тактильном контакте, а также от беременной женщины к плоду;
- от зараженного животного. Контакт с кровью, слюной и прочими биологическими жидкостями при разделке пойманного зверя и приготовлении его мяса может стать причиной передачи вируса;
- через вещи, которыми пользовался больной. Не только иглы, но и постельное белье, а также одежда, которой пользовался зараженный, могут стать источниками заражения.
Первые симптомы оспы обезьян появляются в среднем через 1 неделю после заражения и могут наблюдаться до 1 месяца. В основном это признаки интоксикации, которые включают головную боль, лихорадку, боль в мышцах (особенно спины), общую слабость. К ним также добавляется боль в горле, увеличение лимфоузлов и сыпь.
Сыпь болезненная. Как и при ветряной оспе, больные остаются заразными, пока все волдыри полностью не сойдут.
Заболевание тяжело протекает у пожилых людей, детей, больных с ослабленным иммунитетом. Поскольку вирус поражает, в том числе, сетчатку глаза, болезнь может привести к слепоте.
Лечение направлено на облегчение состояния больного и предотвращение развития осложнений.