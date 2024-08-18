Поставили диагноз астма? Как ее лечить дыхательной гимнастикой

В последние годы все больше людей заболевают бронхиальной астмой. При этом первичный диагноз ставят даже тем, кто еще не перешагнул 40-летнюю отметку.
По данным Минздрава за 2022 год, именно бронхиальная астма является одним из самых распространенных хронических заболеваний. Всего в мире насчитывается более 262 млн больных астмой, а в России – свыше 1,5 млн. При этом у детей дошкольного возраста заболевание встречается в два раза чаще, чем у взрослых (в 50% случаев заболевание развивается в 5-10 лет). В детском возрасте бронхиальная астма чаще развивается у мальчиков, в подростковом возрасте — наоборот, у девочек.
Бронхиальная астма – это заболевание аллергического происхождения. Главным ее признаком являются приступы удушья, обусловленные нарушением проходимости бронхов из-за бронхоспазма и отека слизистой оболочки бронхов.
Бронхиальная астма входит в первую десятку неинфекционных хронических заболеваний, которые приводят к смерти среди людей среднего и пожилого возраста. Она сокращает продолжительность жизни на 6,5 лет для мужчин и на 13,5 лет для женщин.
Назначая комплексное лечение, врачи рекомендуют уделять повышенное внимание дыхательной гимнастике, которая позволяет минимизировать приступы и облегчить общее состояние. Рассказываем, как правильно выполнять дыхательную гимнастику, чтобы она не навредила.
- Исходное положение — сидя на стуле.
Поднять плечи — вдох (1-2 секунды).
Исходное положение — выдох (3 секунды).
Пауза, расслабление (4-6 секунд).
Повтор 3-5 раз.
- Исходное положение — сидя на краю стула.
Руки в стороны — вдох (1 секунду).
Подтянуть ногу к грудной клетке — выдох (3-6 секунд).
Исходное положение — откашляться, пауза (7-10 секунд).
То же самое с другой ногой.
Повтор 4-6 раз.
- Исходное положение — сидя на краю стула с опущенными руками.
Руки вверх — вдох (1 секунда).
Вернуться в исходное положение – выдох с произнесением звука «ха» (2-8 секунд).
Пауза.
Повтор 3-5 раз.
- Исходное положение — сидя на краю стула.
Руки сложены на грудной клетке.
Откашляться короткими толчками между, а откашливаниями делать паузы.
- Исходное положение — стоя.
Развести руки через стороны вверх — вдох.
Перекрещивая, опустить их вниз и слегка наклониться вперед — выдох.
Наклонившись – пауза.
Вернуться в исходное положение, темп средний.
Повтор 3-5 раз.
- Исходное положение — стоя, руки согнуты в локтях.Коленом правой ноги достать локоть левой руки. Затем то же с другой рукой и ногой.
Дыхание произвольное, темп средний с переходом на быстрый.
Повтор 4-6 раз.
- Исходное положение — стоя, руки на поясе.
Вдох.
Поднять правую руку вверх и наклониться влево — выдох.
Пауза.
Затем в другую сторону.
Повтор 4-6 раз.
- Диафрагмальное дыхание.
Одна рука лежит на животе, другая — на груди.
На вдохе (1-2 секунды) живот надувается. На выдохе (3-6 секунд) живот втягивается, лежащая на нем рука надавливает на живот.
Во время выдоха можно откашляться.
1-1,5 мин.
- Сидя.
На выдохе максимально долго произносить звуки «а», «о» или «и», «у».