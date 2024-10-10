Какой ужин приведет к ожирению

Продукты, которые человек выбирает для ужина, могут сильно повлиять на вес. Наиболее «опасными» в этом плане считаются блюда, богатые жирами, углеводами и солью.
Такая высококалорийная пища препятствует сжиганию полученных калорий, так как вызывает чувство усталости, расслабления и желание прилечь, а не прогуляться. Подобная еда также нарушает выработку «жиросжигающих» гормонов и способствует выбросу инсулина, который приводит к образованию висцерального жира.
Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на специалиста, если человек пытается контролировать вес, его ужин не должен быть слишком поздним (лучше есть не меньше чем за 2-3 часа до сна) и тяжелым.
Наиболее подходящие варианты – овощи, нежирное мясо или рыба, полезные крупы в небольшом количестве и блюда из творога.