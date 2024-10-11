В Мариинской больнице ограничили доступ посетителей в стационары

В Мариинской больнице Петербурга принято решение на время ограничить доступ посетителей в стационарные отделения.
Как следует из предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также приказа главного врача, меры введены для предотвращения внутрибольничных инфекций и не допущения распространения острых респираторных вирусных инфекций.
Как уточняется в социальных сетях Мариинской больницы, допуск разрешен исключительно для тех, кто занимается уходом за тяжелыми и лежачими пациентами. Также для всех сотрудников, пациентов и оставшихся посетителей ввели масочный режим.
Родственникам пациентов порекомендовали уточнять информацию о состоянии здоровья больных по телефонам профильных отделений.
По состоянию на 10 октября, в Петербурге от гриппа вакцинировались 1 847 271 человек, что составляет 53,6% от запланированного количества вакцинированных и 33% от общей численности населения.
В конце сентября стало известно о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. Из данных Роспотребнадзора следовало, что показатель вырос на 35,62%. Статистики по гриппу за октябрь пока что нет.