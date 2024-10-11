Постучите в дверь соседки-старушки. Она поможет излечиться

Периодические депрессии, снижение памяти, приступы раздражительности и агрессии, хроническая депрессия, частая нервозность, приступы паники и другие психические расстройства — явление далеко не редкое, особенно у жителей мегаполисов. По данным опроса, результаты которого опубликованы Вестником Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, вып. 14, 2024, фактически половина москвичей и петербуржцев имеют расстройства в этой сфере.
Мощное информационное давление, которое испытывают россияне, приводит к росту числа психических расстройств, в том числе таких серьезных, как шизофрения. Врач-сексолог и психиатр Евгений Кульгавчук рассказала, что шизофрения, как и другие психические заболевания, может быть спровоцирована экологическими, социальными и генетическими факторами. А мощное эмоциональное давление, которое испытывают люди в эпоху перемен, можно считать мощным патогенным фактором.
Было бы неплохо, если в школе уделялось больше внимания процессу профилактики психических расстройств у детей и подростков,
— отметил врач.
К слову, осень — самое время для профилактики психических расстройств. Как на весну, на нее приходится обострение психических болезней. Увидеть это легко своими глазами – не вполне адекватные граждане осенью и весной чаще всего привлекают к себе внимание в социальных сетях, общих чатах в мессенджерах и даже в общественных местах, где пытаться разговаривать с ними в принципе бесполезно.
А между тем, каждый из нас может оказаться на их месте. Осенняя сырость и серость, отсутствие ярких красок и тепла приводит к снижению настроения даже у самых ярых оптимистов. Осенью часто развиваются различные психозы, панические атаки, может начаться депрессия. Пик негативных явлений приходится на ноябрь.
Как уберечься от осеннего обострения психических расстройств? Есть несколько способов, которые помогут снизить риски.
Способы сберечь психическое здоровье осенью
Во-первых, старайтесь не общаться с депрессивно настроенными, токсичными и всем недовольными людьми. Они будут заражать вас своим негативом. Осенью, наоборот, надо искать оптимистов и жизнерадостных людей, чтобы подпитываться от них положительной энергией и учиться радоваться жизни в любых ее проявлениях.
Во-вторых, постарайтесь раньше ложиться и дольше спать. Это поможет организму лучше восстанавливаться и активнее бороться с осенней хандрой, которая вызвана похолоданием, ранним наступлением темноты, перепадам атмосферного давления и т.п.
В-третьих, ходите в бассейн, в тренажерный зал, на танцы. Любая физическая активность, как доказано уже не одним исследованием, активно борется с депрессией и упадком сил.
В-четвертых, найдите для себя источник положительных эмоций. Заведите кота, собаку, попугайчика, купите желанный гаджет, смотрите комедии три раза в неделю, на выходных встречайтесь с друзьями, помогайте соседской старушке на добровольных началах, запишитесь на массаж – подойдет все, что может принести радость.
В-пятых, пропейте курс витаминов и микроэлементов. По поводу того, каких именно, проконсультируйтесь с терапевтом. Бороться с падением настроения помогает оптимальный баланс жизненно важных веществ в организме.
В-шестых, перейдите на правильное питание. Осень щедра на сезонные овощи и фрукты, просто добавьте их в свой рацион. Откажитесь от алкоголя и фастфуда или сократите их употребление до минимума.
В-седьмых, общайтесь с людьми. Желательно делать это не через социальные сети и мессенджеры (хотя на крайний случай общение с близкими друзьями и родственниками можно вести и через них), а в реале. Ходите в гости, приглашайте гостей к себе, вместе гуляйте, ходите в кино.
Наконец, еще один совет. Людям с «подвижной» психикой, которые замечали за собой ранее склонность к сезонным психическим обострениям, нужно готовиться к ним заранее. Проконсультировавшись с врачом, можно пить успокоительные чаи и принимать препараты, которые снижают уровень тревожности. И не стесняться обращаться к врачу, если собственное состояние начинает тревожить.