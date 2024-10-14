Кофе во время беременности безопасен, утверждают исследователи

Новое исследование не обнаружило негативной связи между развитием нервной системы детей и употреблением будущими мамами нескольких чашек кофе в день.
Доктор Ганн-Хелен Моэн из Университета Квинсленда и аспирантка Шеннон Д’Урсо из Института молекулярной биологии Калифорнийского университета завершили продолжительное исследование, в ходе которого они изучили данные десятков тысяч норвежских семей.
В исследовательскую группу также входили ученые из Норвегии, в том числе из Центра генетической эпидемиологии и психического здоровья PsychGen и Норвежского института общественного здравоохранения в Осло.
Что показало исследование
Выбор страны был сделан не случайно. Скандинавы выпивают едва ли не больше всех кофе в мире – минимум по 4 чашки в день. И врачи в Норвегии спокойно смотрят на то, что беременные пьют кофе.
Для исследования мы взяли генетические данные детей и их родителей, а также попросили заполнить анкеты и указать в них информацию об употреблении кофе матерью и отцом ребенка до и во время беременности. Родители также ответили на вопросы относительно здоровья своих детей – развития их нервной системы, двигательных, социальных, речевых навыков. В результате анализа полученных данным нам не удалось выявить связи между употреблением кофе во время беременности и задержками или патологиями в развитии нервной системы у детей,
— отметили исследователи.
Не только кофе
Врачей давно волнует проблема употребления кофе беременными, поскольку кофеин может проникать через плаценту и попадать в организм плода, у которого нет ферментов для его расщепления.
Ранее считалось, что это может оказывать негативное влияние на развивающийся мозг плода. Но, по словам доктора Моэн, не кофеин, а алкоголь, сигаретный дым или неправильное питание оказывают большее влияние на здоровье и развитие ребенка в утробе матери.
Новое исследование на основе генетического анализа учло все факторы, чтобы разделить их влияние во время беременности. Влияние кофеина, алкоголя, сигарет и диеты было разделено, что дало возможность рассмотреть влияние кофеина на организм беременных и плода отдельно. Выяснилось, что оно никак не влияет на вес ребенка при рождении и не повышает риск выкидыша, преждевременных родов или мертворождения.
Тем не менее, исследователи призвали беременных соблюдать ограничение по употреблению кофе, так как напиток может оказывать другие негативные эффекты, которые не были оценены в рамках проведенного исследования.
Сколько кофе можно выпивать беременным
ВОЗ рекомендует беременных женщинам ограничиться 300 мг кофеина в сутки. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует ограничить этот объем до 200 мг.
Российские акушеры-гинекологи также придерживаются рекомендации ограничить употребление кофеина 200 мг в сутки.
В одной кружке кофе содержится 100-140 мг кофеина, но стоит помнить, что кофеин также содержится в чае, шоколаде и некоторых безалкогольных напитках.